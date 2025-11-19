50歲後怎麼吃？逆齡飲食大公開 喝這杯輕鬆入睡

進入50歲後，女性身體開始發生巨大變化，更年期的困擾成為生活中的一大挑戰。如何輕鬆應對更年期？怎麼做能延緩衰老呢？

延緩衰老有方法 這食物要多吃

整形外科醫師林蓁指出，女性進入50歲後，女性荷爾蒙變化不僅影響生理，如熱潮紅，情緒與心理的起伏也讓人措手不及，像是憂鬱；然而，現代人壽命越來越長，建議將更年期視為人生的「第二個青春期」，重新調整身心狀況，才能好好迎接人生下半場。

「衰老不可逆，延緩衰老其實有方法。」林蓁表示，正常女性一生約有400顆卵子，當最後一顆卵子排完，代表月經停止進入更年期；但現代人普遍接觸環境荷爾蒙，像是常見的塑膠袋，使用不當容易導致性早熟，初經提早、更年期也勢必會提早來臨，因此延緩衰老要從第一個青春期開始注意。

林蓁表示，延緩衰老最簡單的方法，就是多吃原型食物，尤其是新鮮蔬果，建議每天至少吃10種不同的蔬菜，蔬菜富含各種抗氧化成分，可減少自由基對細胞的損害；水果則要適量，因為水果攝取過量、也吃進過量的果糖，如果糖分沒有完全代謝，會合成膽固醇、脂肪，反而有害健康。

更年期失眠 喝這杯改善

很多女性進入更年期常有失眠困擾，林蓁分享自身用了快20年的好方法「早B晚鈣」，早上起來喝B群、晚上睡前喝鈣，由於現代人普遍屬於慢性缺水的狀態，用喝的好處是補水，而B群有助於合成褪黑激素，鈣能幫助放鬆肌肉、安定神經，自然好入睡。

林蓁提醒，如果需要熬夜千萬別喝咖啡，咖啡的咖啡因能提神，但工作完成想睡覺，卻可能睡不著，建議改喝B群，能夠有精神熬夜，重點是事情做完還是睡得著。

更年期愛發脾氣？醫教一招轉念

林蓁也提到，許多人常抱怨老婆更年期，總會愛亂發脾氣，建議老公換個角度思考，「要把老婆想像成青少女，發脾氣是鬧脾氣、在撒嬌，不要認為是脾氣暴躁」。

