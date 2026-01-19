50歲後體能加速流失？人類體能「巔峰年齡」曝光 過了就斷崖下滑

〔編譯陳成良／綜合報導〕你覺得自己體力什麼時候開始變差？是50歲？還是60歲？科普網站《ScienceDaily》報導，一項由瑞典頂尖醫學機構進行、長達半世紀的追蹤研究給出了令人意外的答案。科學家發現，無論你年輕時多麼強壯，人體的體能與肌肉耐力，其實早在「35歲」就開始走下坡。

這項由諾貝爾獎評選機構、瑞典卡羅琳醫學院(Karolinska Institutet)主導的研究，是極少數針對「同一群人」進行長達47年追蹤的長期計畫。研究團隊追蹤了數百名年齡介於16至63歲的男女，觀察他們一生的體能變化。研究成果近期發表於《惡病質、肌少症與肌肉期刊(Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle)》。

許多人以為中年以後體力才會衰退，但數據顯示，35歲就是那道殘酷的分水嶺。研究發現，無論受試者年輕時運動量多大，一旦過了35歲，體能與肌力就會不可避免地開始下降；隨著年齡增長，這種衰退速度還會加快。

雖然「必將衰老」的結論聽起來令人沮喪，但研究也帶來了好消息：「只要開始動，永遠不嫌晚。」 數據顯示，即便是在成年後才開始養成運動習慣的人，其體能表現仍能提升5%到10%。

研究主筆、卡羅琳醫學院講師韋斯特斯塔爾(Maria Westerståhl)強調：「我們的研究證實，雖然運動無法完全阻止衰老，但能顯著『減緩』體能流失的速度。」該團隊明年將繼續追蹤這批已屆68歲的受試者，試圖解開為何人類巔峰定格在35歲的生理謎團。

