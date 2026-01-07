50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。

以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。

1、肉桂與荳蔻茶

肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。

Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。

2、水煮蛋

雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。

Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。

3、蒲公英與菊苣茶

蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。

他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。

4、苦瓜

苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的天然化合物。

Berjis解釋，苦瓜茶或酊劑能支持胰島素敏感性，並促進脂肪利用。

5、蘋果醋

將蘋果醋加入溫水中，是非常適合睡前飲用的選擇。

Berjis表示，溫水加蘋果醋有助於平衡體內酸鹼值、支持消化，並減少夜間血糖波動。建議在一天最後一餐後少量飲用。

6、德國酸菜

這種發酵高麗菜富含健康益處。Berjis表示，德國酸菜汁能提供益生菌，幫助改善腸道菌相，並在休息期間促進脂肪代謝。

7、辣椒

一點辛辣感，對代謝其實很有幫助。Berjis建議以辣椒作為夜間燃脂的小助力。他說少量辣椒能輕微提升體溫與血液循環，讓新陳代謝在夜間獲得溫和的促進效果。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

