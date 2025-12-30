50歲後，肌肉激素是萬能荷爾蒙！深蹲、快走…「充分咀嚼」也能分泌：健腸道、防骨鬆又護心血管
一說到運動，不少長者的反應是：「我年紀大，動不了了，運動和我一點關係也沒有！」此言差矣，無論活到多大歲數，只要動一動，就會有效果。
最近幾年，科學家逐漸了解到輕度深蹲、快步走，甚至是飲食中的咀嚼動作，都能夠為肌肉、大腦、骨骼、血管、腸道帶來各種正面效益。
五十歲後的逆齡關鍵：肌肉激素
啟動正面效益的關鍵，就掌握在「肌肉激素」（Myokine）。
肌肉在運動後分泌的荷爾蒙（神經傳導物質），統稱「肌肉激素」，目前已知有三十多種。它們作用於人體的各個部位，發揮著不同的正面效益，因此有「萬能荷爾蒙」之稱。
年過五十歲以後，身體機能逐漸衰退，「肌肉激素」的出現，猶如是解救年華老去的萬靈丹。
▲研究報告指出，肌肉激素可預防動脈硬化。（圖／新自然主義出版社提供）
「肌肉激素」的神奇效用
「肌肉激素」是不是很神奇呢？
如此的神奇寶貝，我們豈可不去善用它。
目前已知，想刺激「肌肉激素」分泌，不需從事高強度的重量訓練，而且身體並不會因為運動量越大，就分泌更多的「肌肉激素」，超出一定的運動量以後，「肌肉激素」就會自動停止分泌。
鍛鍊下半身的大肌肉特別有效，只須從事稍微有點挑戰性的深蹲，或是大跨步的快走，就可以充分達到運動效果。
我們的建議是一天做三組深蹲，一組十次，再搭配三十分鐘的大跨步快走，做為每天的日課。
先做無氧運動的深蹲，再做有氧運動的快走，這樣的複合式鍛練，能有助於體脂肪燃燒。請在大跨步快走的同時，一面感受「燃燒脂肪」的快感。拖沓的碎步不會有效，請務必抬頭挺胸，大步前進。
走到戶外去，不僅可以轉換心情，也能夠有效紓壓。
咀嚼也能刺激肌肉激素分泌
另一大重點是用餐時充分咀嚼。
科學家發現，咀嚼的本身就可以刺激肌肉激素分泌，所以吃東西一定要細嚼慢嚥。
腿腳疼痛無力的人，從事肢體運動或許有困難，但是咀嚼就容易得多。
咀嚼還能夠刺激唾液分泌，促進食物消化吸收，有益腸道保健。
「顧好三餐＋簡單運動」放大蛋白質效益
「肌肉激素」能利用人體所攝取的蛋白質，修復身體組織，因此在透過運動刺激肌肉激素分泌以後，為了發揮其最大效益，應把握時機趕緊攝取蛋白質，此時缺乏蛋白質，等同於白白失良機。
蛋白質的攝取時機是重點，不只是運動後立即攝取，接下來的時間也要確實補充。
以前只知道從事重量訓練後，生長激素濃度會上升，因此重訓後是補充蛋白質的黃金時間。
現在的科學發現，只是這麼做還不夠充分，因為肌肉激素的種類多達三十種以上，有些在重量訓練之後，仍長時間持續分泌。
如果不想白白浪費寶貴的肌肉激素，可以透過一日三餐和偶爾的點心時間，認真攝取蛋白質。
也就是說，你不必做出多大的努力，只要顧好三餐營養、從事一點簡單的運動，就能夠提升蛋白質的利用效率。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《顧好腸道，才能吸收吃下去的蛋白質：日本名醫10萬診療親測：抗老回春關鍵就在腸道》新自然主義出版，平島徹朗、秋山祖久著）
更多幸福熟齡文章
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂
其他人也在看
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 25
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 3 天前 ・ 9
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 2 天前 ・ 6
女右肩痛到不敢穿衣服！醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，活動頸部或抬手時症狀加劇。因為沒出現手臂無力或麻木，先後至骨科與復健科就醫。初步...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 4
咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
恐怖！研究揭「1食物」害人長得矮、性早熟、易怒：很多人的最愛
性早熟不利於外觀與健康，一般會提到塑化劑等環境荷爾蒙所致。醫師江守山表示，台灣研究，食用含糖飲料和食物的兒童，青春期會提前到來，會危害其健康，包括情緒壓力和代謝失調，其中一類型「中樞性性早熟」會導致心理困擾、成年身高偏矮，及更高的代謝和生殖系統疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌
【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
上班族必看！研究揭「1時段」喝咖啡最護心血管：錯了就沒效
眾多研究指出，咖啡有益健康。心臟科醫師洪惠風表示，一篇今年刊登的研究指出，「若要喝咖啡來保護心臟，要在中午以前喝！」早上喝咖啡，咖啡飲用量從0~1杯到大於3杯，能降低心血管疾病的風險15～29%，全天都在喝咖啡者，依照統計結果，無法證明咖啡有助於心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
每周3次爬山健身竟血尿！輸尿管卡4cm結石 醫曝可能原因
【記者鮮明／台中報導】台中市68歲張先生是退休公務員，每周至少3次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有2顆分別4公分、1.5公分的結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
突喊「吃不下」下一秒沒氣！醫揭恐怖真相 一早連發好幾起OHCA
（記者張芸瑄／綜合報導）寒流一波波來襲，中央氣象署提醒元旦夜後全台氣溫將明顯下降，氣象專家直言「又會有冬天的感 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 2
黑巧克力「越吃越年輕」新研究證實抗老關鍵！3招吃對才有用
提到甜食，多數人第一個聯想到的往往是影響血糖、讓人「老得快」，但這個印象，可能需要重新校正。食安專家楊世煒（韋恩）近日在臉書分享最新研究，黑巧克力中的關鍵成分「...早安健康 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 1
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
60多歲男早餐最愛喝牛肉湯，糞便潛血陽性竟檢出大腸癌！研究發現，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險，醫師提醒最好減少吃紅肉的頻率和攝食量，另外也提醒，許多大腸癌病患最常吃的食物是鹹酥雞和健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
50歲女腳麻不單純！竟膝蓋積水「長出水球」 醫一看驚：5公分了
一名50歲女子近期覺得右腳後膝窩有異樣，摸起來像有顆「腫瘤」，甚至在上下樓梯、蹲跪時會出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。就醫後診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，最後手術切除。醫師提醒，平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
半夜醒來腦袋停不下來？別再只會數羊！ 5招切斷胡思亂想助再入睡
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】好不容易睡著了，半夜卻突然醒來，腦袋還開始高速運轉：是不是哪句話得罪了朋友？孩子在學校真的安全嗎？國際局勢這麼亂，未來會不會更糟？我的工作會不會被人工智慧取代？越想越清醒、越焦慮，想再次入睡也越困難。 CNN報導，美國克里夫蘭診所睡眠障礙中心教育與行為睡眠醫學Michelle Drerup主任指出，半夜醒來伴隨著混亂的情緒和思考，其實是慢性失眠中最常見的症狀之一，且相當普遍。 夜深人靜焦慮愛找上門 了解這些可能成因 Drerup主任指出，其實每個人都有可能一整晚短暫醒來數次，只是多數時間短到無法察覺，也就是「微覺醒（micro-arousal）」。但一個人處於高度壓力或焦慮的狀態，大腦容易在醒來的瞬間抓住某個思緒、轉變為完全清醒，難以再入睡。 聯邦調查局（FBI）睡眠專家Leah Kaylor臨床心理師則從神經科學角度解釋，入睡時，負責思考的前額葉皮質活動會降低，但在深夜睡眠過程中，大腦的警報系統杏仁核卻處於活躍狀態，使得擔憂、恐懼與負面情緒容易被放大。 專家建議5招助入眠 想想不帶情緒的詞彙、場景 Drerup主任表示，每個人胡思亂想的誘因都不同，沒健康醫療網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
「癌症」將有疫苗了！預計明年人體試驗 最快這年問世
英國科學家指出，一款可望「預防癌症」的疫苗，最快可能在未來10年內問世。首款針對肺癌的預防型疫苗，預計將於2026年夏天展開人體臨床試驗，後續也正研發可預防乳癌、卵巢癌及大腸癌的疫苗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2