50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好

你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。

研究發現了什麼？

這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。

• 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘

• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘

在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。

為什麼慢走能更有效減脂？

原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測：

• 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能

• 慢走時：更可能以脂肪作為主要能量來源

另外，也有研究指出，慢速但較長時間的行走有助於提升耐力，而快速行走則對心肺功能訓練更有效。

走多慢才算「有效燃脂」？

在這項研究中，減脂效果最佳的速度是時速3.2英里（約5.1公里）。但這是小規模研究，結果未必適用所有人，而且有些人可能更適合快走。研究者也補充，其他研究顯示，不論快慢，只要運動時間足夠長，都可能促進脂肪消耗。

如何把更多健走融入生活？

健身營養師 Albert Matheny 建議，建立規律的健走習慣，例如：

• 上班前先走一段路

• 午休時繞樓或在附近散步

• 利用零碎時間多走幾步

他強調：「你每天累積的步數都很重要，能走多少就走多少。」

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

