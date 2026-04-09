50歲得五十肩疼痛難奈 靠血管栓塞術重建手臂功能

50歲的生日當日的禮物竟是被陳嘉泓醫師診斷為50肩

疼痛是現代人的文明病，疼痛影響生活品質卻又束手無策!目前在安朔國小擔任校長的吳小姐，二年前因肩膀疼痛，連生活基本的上下床、梳頭髮、拿蓮蓬頭、穿內衣都困難，曾尋求骨科、推拿、復健等治療都未見改善。經介紹於去年生日來到台東馬偕放射線科陳嘉泓門診，被診斷為五十肩，陳醫師為她安排了＂微細動脈栓塞止痛術(TAME)＂，幾個月後恢復原來生活功能，一掃過去很多事不能做的困擾。吳校長今天在記者會中戲稱50肩是她50歲的禮物，但很幸運的接受這新的治療技術，讓她的右手從原來只能舉90度，現在已可以舉到180度，主要是不再疼痛輾轉難眠!將這新治療引進台東馬偕的放射線科陳嘉泓醫師表示：以往治療關節疼痛，大多先考慮肌肉或周邊軟組織因受傷、感染、或發炎等情況所造成，緩解疼痛也往往是針對這些可能的致病因做治療。而在這其中還有一個原因在過去被忽視已久，直到近年來才成為疼痛治療領域的焦點—那就是血管。＂微細動脈栓塞止痛術(TAME)＂專門針對「保守治療無效、又未達開刀標準」的患者，成為有效對抗慢性疼痛的全新曙光。

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深受50肩困擾的安朔國小吳校長，很開心分享她的手臂已可舉高了

台東馬偕的放射線科陳嘉泓醫師說明：傳統觀念常認為關節痛是單純的「退化磨損」，但最新醫學研究發現，慢性發炎的關節與肌腱組織會長出異常的「新生微小血管」，這些血管旁會伴隨新生的痛覺神經纖維（C-fibers），不斷向大腦傳遞疼痛訊號。發炎物質與痛覺神經、血管異常增生間形成惡性循環，讓病人陷入疼痛的生活牢籠。TAME 的治療是一位日本的醫師，將原本用在肝腫瘤栓塞的技術運用在關節疼痛的治療上，其原理正是利用極細的微導管，在X 光影像導引下，將微小的栓塞劑注入這些異常血管並將其精準阻斷。此舉能切斷發炎物質供應，從源頭直接「關閉」疼痛。當病患不再感覺疼痛、活動角度變大，就更容易進行復健及運動訓練，從而改善關節炎、肌腱炎等難以擺脫的困擾。

陳嘉泓醫師表示：TAME 的適用範圍非常廣泛，包含退化性膝關節炎、五十肩、網球肘、高爾夫球肘，甚至是足底筋膜炎與阿基里斯腱病變等皆適用。臨床證據顯示，多數患者在術後幾天至幾週內疼痛便會大幅減輕，且具備優異的持久度；以退化性膝關節炎或五十肩為例，多數患者在術後 1 到 2 年內仍能維持良好的無痛或顯著改善狀態。與傳統骨科手術最大的差異在於，TAME 是一種超微創的「針孔」療程。患者僅需接受局部麻醉與輕度鎮靜，不需全身麻醉，也沒有巨大的切割傷口，全依靠手腕或鼠蹊部一個約 2 毫米的穿刺孔，在X光透視下即可完成。這項治療為門診療程，不需破壞關節結構，患者術後只需短暫休息觀察約 1~4 小時即可回家，恢復期極短。＂微細動脈栓塞止痛術(TAME)＂具有療程短、傷口小、只需局部麻醉、安全性高、療效持久等高效能的優點，成功填補了保守治療與開刀手術之間的空白，為深受慢性疼痛所苦的民眾，提供了一個安全、微創且持久的治療新選擇。

透過＂微細動脈栓塞止痛術(TAME)＂阻斷因發炎物質的血管增生，進而改善疼痛，是最新對抗慢性疼痛的新療法。

撰文、攝影／台東馬偕醫院