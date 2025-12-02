50歲水泥師傅「半年來每天大號5次」竟是大腸癌三期 醫列3危險警訊

一名50歲水泥師傅過去半年每天要如廁5次，一檢查竟是大腸癌第三期。（圖：shutterstock／達志）

台灣每年新增1.7萬名大腸癌患者，由於大腸癌早期並未有明顯症狀，因此許多患者都是到了中期甚至晚期才發現，就有一名50多歲的水泥師傅，過去半年每天都要排便4到5次，不僅自己不舒服，也給工地同事ˊ造成困擾，就醫檢查後竟是大腸癌第三期。

肝膽腸胃科醫師陳炳誠在節目《醫師好辣》分享自己看診經歷，這位50歲的水泥師傅，一直以來排便正常，但從半年前起一天都要上4到5次大號，排出來的都是軟便，且因為工地沒廁所，他要特地跑到其他地方如廁，花費的時間太久，也讓同事抱怨連連，大罵是要怎麼工作。

但當事人說自己因為有喝酒習慣，被家人強迫戒酒，因此改喝茶跟咖啡，認為是後者導致他容易跑廁所，直到體重從60公斤掉到52公斤後，家屬驚覺不對勁，逼迫他去看醫生，但他仍不願做檢查。陳炳誠見狀，安撫對方做個成人健檢就好，一抽血發現血色素偏低，屬於小球性貧血，但對方也非素食者，理應不該出現缺乏鐵質問題，認為狀況明顯不單純，力勸對方做檢查，果然確診大腸癌第三期。

幸虧發現不算晚，動完手術休養後，水泥師傅痊癒出院，也不再有異常的排便與放屁狀況。陳炳誠提醒3警訊，若大便習慣次數變多、放屁感覺上有所改變、體重也莫名變輕，務必到醫院做檢查。他補充，若是年輕人，做糞便潛血就好，但超過45歲就該做大腸鏡完整檢查。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

