50歲玉女歌手震撼公布素顏「妝前妝後對比曝」 全網震驚：沒化更漂亮

記者趙浩雲／台北報導

以《一個人的我依然會微笑》走紅的玉女歌手林佳儀，近年回歸演藝圈後，凍齡外貌屢成討論焦點，她昨（13）日在社群平台罕見公開50歲素顏自拍照，對比19歲時奪下亞洲歌唱比賽冠軍的舊照，坦言「吃了誠實豆沙包直球對決」，真實膚況曝光後立刻引發網友熱議，不少粉絲直呼「完全不像50歲」、「氣色比年輕時還好」。

林佳儀分享三張對比照，一張是完妝加濾鏡的近照，一張是iPhone前鏡頭零濾鏡素顏自拍，另一張則是19歲時奪下Asia Bagus年度總冠軍的青春模樣，她笑說過去宣傳時曾被調侃「有化妝是林佳儀，沒化妝是林阿姨」，讓她當年其實相當介意。

廣告 廣告

林佳儀震撼公開素顏照。（圖／翻攝自臉書）

她也回憶年輕時因為過敏體質嚴重，長期服藥導致氣色不佳，「那時候反而很怕被叫阿姨」，反倒是50歲的現在，更敢素顏出鏡。林佳儀坦言，現在的自信不是來自妝容，而是這幾年調整身體狀態後累積出的底氣，「皮膚是亮的，眼神是有光的，這不是靠化妝。」

林佳儀也幽默表示，這次分享不是想挑戰年輕，而是想證明「養出來的狀態」，並開放粉絲留言替她真實打分數，貼文一出吸引大批粉絲留言力挺「怎麼年紀越大，反而越美艷」、「素顏怎麼還是那麼美啦！」、「林佳儀姐姐，你不化妝好漂亮」、「都很美啦，每個階段的自己都是最美好的。」

更多三立新聞網報導

禾浩辰已改口叫吳品潔老婆！婚禮籌備進度曝光 老友宋芸樺怨：完全不知

賈永婕震撼登頂台北101！高喊完成不可能的任務 搶先霍諾德曝頂樓視角

唐治平合體尤秋興！好友一句「想幫他」如期赴約 看哭全網：他是真朋友

Ryu批高市早苗致歉！網傻眼喊「收紅錢了」 開酸：難怪Yuma會想要外遇

