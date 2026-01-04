50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，咖啡豆若發霉、變質，會嚴重傷腎。(示意圖/翻攝自pixabay)

喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，則嚴重傷腎。一名50多歲的男子不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，上述50多歲的男子不碰菸酒，每天晨跑，且每天喝黑咖啡，因認為超商咖啡品質不好，咖啡店買又太貴，於是他在大特價時買大袋裝囤。去年底，男子出現泡泡尿，腳踝開始水腫，某天甚至在跑步時暈倒。

過期、發霉咖啡豆易有赭麴毒素 害人腎衰竭

男子被送醫後一查，腎絲球過濾率 (eGFR) 竟降至10 以下，這已是慢性腎衰竭五期。由於男子無糖尿病、高血壓、痛風等會導致腎衰竭的疾病，洪永祥細問後得知，男子家中櫥櫃堆滿裡已變色、卻捨不得丟的咖啡豆。而過期、發霉的咖啡豆易出現赭麴毒素。

洪永祥說明，「赭麴毒素」是腎臟宿敵，被稱為「腎臟的定時炸彈」。根據發表在《Toxins》期刊的研究指出，赭麴毒素具有極強的親腎性，即赭麴毒素到人體後，就專門往腎臟鑽，破壞腎絲球的過濾膜。若將腎臟比喻為濾水器，而赭麴毒素就像往濾網裡灌水泥。

赭麴黴菌喜歡潮濕環境 在人體的半衰期達35 ~50天

洪永祥表示，赭麴黴菌（產生赭麴毒素的黴菌）喜歡溫暖、潮濕的環境，最適生長溫度約25°C，濕度則需要高於18.5%，甚至在相對濕度 >85%時更易生長。根據《Journal of Toxicology》的數據，它在人體的半衰期長達35 ~50天。

洪永祥表示，赭麴毒素會累積在腎臟細胞中，並透過下列機轉造成傷害：

1. 引發細胞發炎反應與纖維化

2. 干擾正常細胞代謝與功能

3. 長期累積造成慢性進展性損害。

