50歲男不菸酒、胃悶脹 「1症狀」驚覺胰臟癌末！

記者施春美／台北報導

胰臟癌向來稱為「癌王」。醫師林相宏表示，一名50歲男性糖尿病前期、不菸酒，半年前胃開始有悶脹感，胃鏡發現嚴重的胃食道逆流，但吃藥未改善。近一個月起覺得噁心，體重下降4公斤，男子之後就診林相宏才發現，胰臟尾部有一個3公分的腫瘤，且癌細胞已蔓延，已是第四期胰臟癌。

胃腸肝膽科醫師林相宏在其臉書表示，上述男子有糖尿病前期(糖化血色素為 6.0%)，沒有菸、酒壞習慣，半年前起胃部產生悶脹感。胃鏡檢查發現嚴重的胃食道逆流、大腸鏡只發現痔瘡、超音波有脂肪肝。

廣告 廣告

醫師林相宏表示，當胰臟癌的癌細胞蔓延到胃部，胃被壓迫失去彈性、無法膨脹，此時的患者吃一點就會想吐。（圖／取自林相宏醫師的臉書）

於是，男子服用強效逆流藥物PPI達半年之久，但症狀仍無改善。最近一個月內，男子吃一點東西就有噁心感，體重驟降4公斤。男子並感覺下腹部很脹且頻尿，以為是攝護腺肥大所致，還多次就診泌尿科。

男子之後就診林相宏，做了胃鏡及胰臟內視鏡超音波，結果發現，胰臟尾部有一個3公分的腫瘤，已蔓延到胃部 (胃部被壓迫失去彈性無法膨脹，所以吃一點就想吐)，也蔓延到腹膜產生腹水 (下腹部也積水，影響膀胱而造成頻尿)。「這是一個典型的第四期胰臟癌。」

早期胰臟癌沒有典型症狀 一旦出現就已晚期

林相宏表示，男子半年前的症狀很難讓醫師或患者就聯想到胰臟問題，因為早期胰臟癌是無典型症狀的癌症，「當典型的症狀都出現，往往已是後期！」尤其早期胰臟癌無症狀。因此，醫師若要診斷早期胰臟癌，都是透過篩檢診斷。

林相宏呼籲，下列危險族群應優先篩檢：

1. 血糖偏高者，尤其50歲以上

2. 有胰臟癌家族史

3. 菸酒族群

4. 肥胖，身體質量指數（BMI）>25 尤其是>30的人

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

不只受傷！醫揭「6行為」害腦炎、奪命：常挖鼻孔、擠痘痘慘了

「1習慣」跟抽菸一樣毒！大型研究：它比飲食、運動更重要

不是6小時！新研究揭「睡眠這時數」是關鍵門檻：少一點都短命

他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」

