50歲男倒臥國道遭3車輾斃！警揭「醉倒馬路」劣跡 親弟嘆：跟他不熟

被輾斃的高姓男子胞弟今天在殯儀館表示，跟高男已經很久沒有見面，很不熟。（圖／翻攝畫面）

中山高中正交流道北上入口匝道6日深夜發生一起嚴重車禍，現年50歲的高姓男子不知何故躺在馬路上，導致後續有3輛自小客連續撞輾後當場死亡，後續檢警在7日相驗遺體時，小高男30歲的胞弟也趕到現場指認，弟弟卻說跟哥哥不熟，也不知道為何會發生車禍。

據了解，警方在高男死亡後設法聯繫家屬前來殯儀館指認，最後聯繫上小他30歲且同父異母的弟弟，7日上午現身後便表示與哥哥已經4、5年沒碰面，以前已少見面且過年也根本碰不到，跟哥哥不熟，是父親聯絡他並請他出面才知道出事情。

此外，有知情人士透露，高男雖租屋獨居，但都打零工維生，夜間常常會在國軍高雄總醫院、衛武營附近流連，當喝醉酒了就隨意躺下，有時會睡在國軍醫院附近的公園，但也有幾次睡在馬路上，直到有民眾發現後才由警方勸導他離去。

而高男過去曾有竊盜前科，近期也因酒後與人發生衝突被告，但橋檢多次已通知多次但都沒有到案，後來透過警方前往戶籍地告知，但還是沒發現人，豈料6日深夜就仰躺在交流道匝道口被路過車輛輾斃。

苓雅分局表示，6日深夜11點21分接獲通報，派員趕抵中正交流道北上匝道後，初步了解為高姓男子（50歲），徒步橫跨中正路交流道東側便道，由東往西步行，突然倒臥於北上匝道口，導致駕車駛進該處的王姓男子（57歲）、方姓男子（22歲）及連姓男子（52歲）陸續輾過高男肇事，高男則已當場死亡。

據了解，昨天深夜11時20分左右，高姓男子走路由東向西穿越中正路交流道東側便道，穿越馬路後，突然在上國道一號的匝道口車道倒下，由於天色昏暗，2分鐘內過往約20輛車未發現他，不巧，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子，方、連2人停車報警，王男未留在現場駛離。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為駕駛3人未注意車前狀況，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判，警方偵訊3名駕駛後，均依過失致死罪嫌送辦，其中王男撞擊後駛離，除駕照須依法吊銷外，且終身不得再考領，另肇逃刑責部分也一併送辦。

