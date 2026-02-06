50歲男劇烈背痛數月！醫檢查：嚴重胃潰瘍

▲個案因為持續性背痛，醫師檢查，發現是嚴重胃潰瘍。（示意圖／取自Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 一名50多歲男子過去曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝置心臟支架，近年來定期追蹤心臟狀況。數月前突然出現持續性背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，且在夜間與休息時特別明顯。經過檢查發現，竟是患者罹患嚴重胃潰瘍，而背痛是非典型症狀。

員榮醫院員生院區肝膽腸胃科醫師郭武憲提到，個案有明確心血管病史，患者先接受心臟科評估，所幸心電圖與相關檢查並未顯示急性心臟異常；然而背痛症狀遲遲未改善，患者轉至骨科、胸腔科求診，評估是否為脊椎退化、肌肉拉傷或肺部病灶，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查肺部狀況，一度懷疑胰臟問題，也接受超音波檢查，但都無異狀，疼痛原因始終成謎。

廣告 廣告

郭武憲提到，病患雖然以背痛為主述，但同時偶有食慾下降、飯後不適及夜間疼痛的情況，建議個案接受胃鏡檢查。檢查結果證實，病人罹患嚴重胃潰瘍，位置與深度皆相當明顯，背痛正是潰瘍所引起的非典型症狀。

郭武憲指出，一般民眾對胃潰瘍的印象，多停留在上腹痛、胃痛或火燒心，但實際上，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大，疼痛刺激可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段神經節，產生「轉移痛」，使患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，不是常見的腹部疼痛，增加診斷難度。

長期服藥心血管疾病風險高 不明背痛小心了

此外，郭武憲說，胃部後方緊鄰胰臟、橫結腸及腹膜後組織，當胃後壁潰瘍發炎嚴重時，可能刺激周邊神經結構，疼痛表現因人而異，部分患者甚至僅出現背痛、胸悶或類似心絞痛的不適感。

尤其曾有心肌梗塞或心血管疾病病史的患者，對胸背疼痛格外敏感，往往第一時間聯想到心臟問題，反而延後消化道疾病的檢查時機。

郭武憲提醒，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，即屬於胃潰瘍的高風險族群，若出現不明原因的背痛、胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適、夜間疼痛，或症狀反覆卻找不到原因，應考慮消化系統疾病的可能，及早至肝膽腸胃科接受專業評估。

經適當藥物治療與飲食調整後，郭武憲說，患者的背痛症狀逐漸改善，且身體疼痛的位置不一定等同於病灶所在，若症狀持續、檢查結果與臨床表現不相符，應跨科別思考病因，才能避免延誤治療，降低胃出血、穿孔等嚴重併發症風險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

天冷別馬上起床！「5步驟」防心肌梗塞

不吃早餐反而容易胖！中醫示警「長期忽略4後果」：情緒不穩

春節出國疫情注意！日韓流感上升 東南亞「蟲媒傳染病」持續