50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃

隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。

一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱。（示意圖／Pixabay）

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，糖尿病及高血壓是洗腎患者的主要原因，這兩類患者都應避免攝取過多鹽分。她指出，冬季火鍋雖然吃起來不覺得特別鹹，但湯底的鈉含量實際上相當高。陳醫師平時會建議高血壓病人多食用蔬菜，因為蔬菜中的鉀元素有助於調節血壓。

廣告 廣告

然而，吃蔬菜的方式若不正確，反而可能適得其反。陳欣湄分享，那位50歲男性患者長期規律服藥並遵從醫囑每天食用蔬菜，血壓一直控制得宜。但在一次回診時，她發現患者的血壓報告數值異常升高，從平均的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，讓她感到相當驚訝。

經過詳細詢問，陳欣湄與患者共同研究後才發現問題所在。原來患者因為天氣變冷，偏好吃熱食，便習慣將蔬菜放入火鍋中燙煮後食用。雖然他沒有直接飲用鹹湯，但蔬菜在燙煮過程中已吸附大量高鈉湯汁，導致他不知不覺中攝取過多鈉，進而影響血壓控制。

適逢火鍋旺季，陳欣湄特別提醒腎臟病或高血壓患者在享用火鍋時必須格外小心。（圖／Photo AC）

陳欣湄提出解決方案，建議該患者若要享用火鍋燙煮的蔬菜，應準備一碗溫水，將蔬菜先過溫水後再食用，藉此稀釋附著在蔬菜上的鹽分。患者採納建議後執行一段時間，血壓果然恢復平穩。

適逢火鍋旺季，陳欣湄特別提醒腎臟病或高血壓患者在享用火鍋時必須格外小心。除了避免飲用湯底外，對於容易吸附湯汁的火鍋食材，也務必先過水後再食用，以減少鈉的攝取量，維護健康。

延伸閱讀

WBC/大谷翔平宣布打經典賽：再次代表日本出賽感到非常高興

允許輝達先進AI晶片銷陸？美商長曝：川普正聽取專家意見權衡

前盧秀燕市府大將加入民眾黨 吳皇昇有意參選台中北屯區議員