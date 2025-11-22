50歲男吃腸胃藥3個月「竟引發憂鬱症」！ 醫揭關鍵成分：恐導致情緒低落

50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等「類帕金森症」症狀。

於是到身心科診所就醫，經「NIRS腦功能檢查」後，發現該患者「前額葉波形不像典型的憂鬱症波形」，讓醫師產生懷疑，進一步追蹤雲端病例，發現黃先生過去兩個月每天規則吃3顆含有sulpiride成分的腸胃藥。醫師建議立即停藥，並配合抗憂鬱藥物治療，短短兩週內憂鬱和恐慌症狀大幅減少，憂鬱情緒也逐漸改善，黃先生順利恢復正常生活。

（圖片來源：Pexels）

哪些藥物長期服用可能「越吃越憂鬱」？

「sulpiride 是常見的腸胃藥成分之一，屬於多巴胺拮抗劑，能抑制腸胃蠕動過度、減少噁心與胃酸，但若長期或高劑量服用，可能阻斷大腦多巴胺傳導，導致憂鬱、動作遲緩、表情僵硬等症狀。」

新竹身心醫學診所院長周伯翰醫師表示，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物會影響大腦的神經傳導物質多巴胺分泌，對有憂鬱症家族史的人來說，也可能是隱藏誘發憂鬱的危險因子。

此外，除了sulpiride腸胃藥，常見可能引發憂鬱症狀的藥物還包括：

止吐藥（Metoclopramide、Domperidone）

止暈藥flunarizine

「醫師在開立藥物時，應從生理、心理與藥物交互作用三方面全盤評估。」周伯翰醫師提醒，若患者服藥期間出現莫名憂鬱、焦慮或動作異常，應盡快回診檢討用藥。

（圖片來源：Pexels）

停藥是關鍵！「藥物引起的憂鬱症」治療方式大不同

「藥物引起的憂鬱症」與一般憂鬱症不同，治療方式也大不相同。周伯翰醫師點出治療關鍵在於把導致副作用的藥物停用，症狀才有改善的可能。

一般而言，藥物濃度下降，患者的憂鬱與帕金森氏症狀會逐漸緩解，配合抗憂鬱藥物可以快速改善，恢復後通常不需要再額外服用身心科藥物。

醫師提醒：當憂鬱治不好，別忘了檢查「藥櫃」

周伯翰醫師也提醒，如果你或身邊親友長期服用內科藥物，請注意是否出現以下症狀：

長期莫名情緒低落、焦慮

抗憂鬱藥物治療效果不佳

無法解釋的動作遲緩、僵硬或吞嚥困難

原本個性樂觀，但卻莫名逐漸變得憂鬱寡言

「有時候問題不在『病』，而在『藥』。」周伯翰醫師強調，定期藥物評估能避免不必要的副作用，也能幫助醫師為患者調整最合適的治療計畫，讓身心都回到健康平衡的狀態。

文章授權／名日文化／周伯翰身心醫學診所 周伯翰醫師

