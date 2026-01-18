黑咖啡向來被視為助燃脂、抗氧化的健康飲品，甚至曾被腎臟科醫師洪永祥點名是「護肝又護腎」的好選擇，但你真的喝對了嗎？洪永祥醫師在臉書分享一則案例，一名50多歲男子不菸不酒、天天晨跑，生活自律到不行，腎功能卻因一個長年忽略的「喝咖啡習慣」，一路悄悄惡化，最後差點踏上洗腎之路。不抽菸不喝酒天天運動，腎功能卻掉到第五期險洗腎

洪永祥醫師指出，這名男子生活型態良好，沒有糖尿病、高血壓、痛風等常見腎衰竭原因，唯一長年不變的習慣就是每天喝黑咖啡。因為超商咖啡品質不好、咖啡店價格偏高，他習慣在特價時購買大包裝咖啡豆囤放在家中。

去年底，男子陸續出現泡泡尿、腳踝水腫，某天甚至在跑步時突然昏倒送醫，檢查發現腎絲球過濾率已低於10，確診為慢性腎衰竭第五期，已接近洗腎。

洪永祥醫師細問後發現，男子家中櫥櫃堆滿已變色、受潮卻捨不得丟的咖啡豆。醫師說明，過期、發霉的咖啡豆容易滋生「赭麴毒素」，這是一種對腎臟傷害極大的黴菌毒素，被稱為「腎臟的定時炸彈」。

沖咖啡無法消滅赭麴毒素！保存沒放好，咖啡也會變毒物

研究指出，赭麴毒素具有極強的親腎性。洪永祥醫師指出，赭麴毒素進入人體後會特別往腎臟累積，破壞腎絲球的過濾膜，長期下來可能造成不可逆的腎功能損害。而且赭麴毒素在人體的半衰期長達35到50天，這意味著在元旦喝了一杯受潮的咖啡，即使到了元宵節，毒素都還在腎臟裡折磨細胞。

很多人以為即使有毒、髒東西，只要「高溫殺菌」就沒事，但一般咖啡沖泡溫度僅約100°C，對耐熱的赭麴毒素幾乎不起作用，無法有效降低其含量。

此外，雖然生咖啡豆在210～260度的烘焙過程中，確實有機會破壞部分毒素，但這不代表永久安全，若後續開放式保存、靠近街道，或與其他咖啡豆麻布袋混放，烘好的咖啡豆仍可能受到空氣中黴菌污染，毒素也可能在包裝後悄悄回來。

千萬別忽略！4個保存習慣，避免咖啡成洗腎地雷

這意味著，問題不只發生在製造端，許多風險其實是在「家中保存階段」才出現。針對台灣潮濕環境，洪永祥提醒，咖啡的保存比想像中更重要，民眾應特別注意：

避免大量囤貨：咖啡豆、咖啡粉購買能短期內用完的量，別貪便宜買大包。尤其咖啡粉比咖啡豆更容易受潮，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾建議，最好每次只買2周份。

降低環境濕度：善用除濕機，室內濕度維持在60%以下，降低黴菌滋生風險。

定期清除霉斑：廚房、浴室與居家環境若出現霉斑，應即時清除並保持通風。

密封冰箱保存：開封後應密封保存於乾燥環境，一旦出現變色、異味或受潮，應立即丟棄。

連不少人拿來「除臭」的咖啡渣，也暗藏風險。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾提醒，若咖啡渣放在冰箱內發霉，黴菌可能擴散，進而污染周邊食物，增加食安隱憂。最安全的做法，就是盡快丟掉咖啡渣，千萬別留戀。



原文引自：50歲男天天黑咖啡喝到快洗腎！這危險習慣竟成腎衰竭推手