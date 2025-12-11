50歲男日常3大壞習慣害肺部長結節「差點肺癌」！醫4招改善

一名50歲男性患者因長期慢性咳嗽困擾，看遍多科醫師未解決，最終發現肺部有兩顆毛玻璃狀結節，相當擔心自己是否要罹患肺癌了！醫師表示，與病人了解生活環境後，發現他每天暴露於多種空氣污染源中，而這些平常的習慣卻可能對肺部健康造成嚴重影響。

肺部發現2顆毛玻璃結節

功能醫學醫師劉博仁表示，患者接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，結果發現肺部有兩顆毛玻璃狀結節，分別約0.3公分與0.4公分，相當憂慮自己是否要罹患肺癌了，後來仔細討論病人的生活習慣，原來他每天接觸到大量潛在的空氣污染來源。

3壞習慣害長期咳嗽

首先是病人白天在布料公司上班，環境裡瀰漫著紡織纖維、粉塵與微粒，下班後回家自己煮菜，但經常沒開抽油煙機，假日喜歡去附近公園慢跑，不管當天空氣品質好壞，而這些看似微不足道的習慣，卻是造成長期咳嗽的重要線索。

PM2.5與多種疾病有關

PM2.5已被大量研究證實與多種疾病有關，包括慢性支氣管炎、氣喘、心肌梗塞、心律不整、糖尿病、認知功能退化與阿茲海默症，以及肺癌。而更細小的PM1.0可能帶來更大危害，卻常被忽略。

PM1.0更可怕

劉博仁指出，2019年一項大型研究追蹤超過1萬2千名缺血性中風患者，發現每增加10微克/立方公尺的PM1.0暴露，中風後一年內死亡風險就上升5%，相較於PM2.5同等暴露下的3%風險更高。更令人擔憂的是，研究顯示PM1.0可能經由鼻腔嗅神經直接進入大腦，導致神經發炎與認知退化。

許多人誤以為只要遠離工廠或馬路就能避開空氣污染，但室內環境往往是被忽視的高風險區域。高溫烹飪不開抽油煙機會產生大量PM2.5和超細懸浮微粒；拍打布料、整理衣物會揚起粉塵；香燭、蠟燭、二手菸同樣會釋放微粒污染。

劉博仁說，這名患者就是典型例子，白天工作環境吸入紡織粉塵，晚上又在充滿油煙的環境中，長期累積導致呼吸道慢性發炎，形成惡性循環。而規律運動雖有益健康，但在空氣污染嚴重時進行戶外活動，等於將更多PM2.5和PM1.0送進肺泡。當心肺換氣量增加時，微粒的暴露劑量比靜止時高出數倍，反而可能適得其反。

4招改善咳嗽

劉博仁建議患者，在布料公司工作時戴合格口罩、煮飯時開抽油煙機並保持廚房通風、外出運動前查看空氣品質指標、在家使用空氣清淨機，而實施這些改變僅1個月，患者多年的反覆咳嗽明顯改善，睡眠品質也獲得提升。

空氣污染不僅是環境問題，更是每個人日常面對的健康挑戰。主動監測空品指數、適時戴口罩防護、改善通風及減少室內污染源，都是保護自己和家人呼吸健康的重要措施。

