50歲男星遭爆隱婚多次出軌！正宮控訴偷吃不擦嘴：拿我香水送給小三

曾經在瓊瑤劇《又見一簾幽夢》當中演出的50歲男星保劍鋒，最近仍有新作品推出，但舊愛黃慧頤出面控訴他隱婚出軌，還曬出兩人當年親密合照，掀起不少熱議。

黃慧頤14日於微博發文表示，雙方在交往期間保劍鋒就曾經偷吃被她抓包，後來保劍鋒向她下跪認錯道歉，她心軟後決定再度給機會，怎料兩人2001年登記結婚後，保劍鋒竟拿她的香水送給小三，後來跟她說不愛了把她「一腳踢開」，並將小三扶正。為了證實所言不虛，黃慧頤也分享婚後與保劍鋒及其好友前往泰國普吉島旅遊的泳裝照。她感嘆：「現在看這泳裝照感覺自己好小的感覺，像是一個剛大學畢業的女孩，沉醉在初次稚嫩卻深沉的愛戀裡。」

黃慧頤被激怒，把陳年往事全抖出來。（圖／翻攝自抖音）

如今之所以提起這些陳年舊事，是因為黃慧頤近日逛書店被拍到，網友以為她生活困頓，為了證明自己過得很好，她開直播說明，沒想到保劍鋒現任老婆何珈好在底下酸言酸語，黃慧頤一氣之下乾脆把當年的愛恨情仇全抖出來。最後更曬出當初的結婚證，正式向保劍鋒宣戰。

