50歲男服用腸胃藥2個月 突現「類巴金森氏症」症狀

一名50歲黃姓男子因工作壓力大引發大腸激躁症而服用腸胃藥，卻在服藥2個月後出現「類巴金森氏症」症狀，經醫師診斷，這些症狀竟是因長期服用含舒必利（sulpiride）成分的腸胃藥所致。

一名50歲黃姓男子因工作壓力大引發大腸激躁症而服用腸胃藥，卻在服藥2個月後出現「類巴金森氏症」症狀。（示意圖／Pexels）

身心科醫師周伯翰表示，黃男在服藥2個月後突然出現恐慌、焦慮、憂鬱等負面情緒，甚至伴隨雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等「類巴金森氏症」症狀，接受NIRS（近紅外光腦功能光譜儀）檢測後發現，他的前額葉波形與典型憂鬱症不同。

進一步追蹤雲端病例才發現，黃男連續2個月每天固定服用3顆含有舒必利成分的腸胃藥。所幸在停藥並配合抗憂鬱藥物治療後，短短2週內，憂鬱與恐慌的症狀大幅減輕，情緒逐漸改善，順利恢復正常生活。

周伯翰指出，舒必利是常見的腸胃藥成分之一，屬於多巴胺拮抗劑，能減少噁心、降低腸胃過度蠕動，但若長期或高劑量服用，可能阻斷大腦多巴胺傳導，導致憂鬱、動作遲緩、表情僵硬等症狀。對有憂鬱症家族史的人而言，更可能成為隱藏的誘發因子。

長期服用止吐藥（Metoclopramide、Domperidone）及止暈藥（flunarizine）等藥物，也可能引發憂鬱症。（示意圖／Pixabay）

除了含舒必利的腸胃藥外，周伯翰提醒，長期服用止吐藥（Metoclopramide、Domperidone）及止暈藥（flunarizine）等藥物，也可能引發憂鬱症。藥物引起的憂鬱症與一般憂鬱症的治療方式大不相同，關鍵在於要把導致副作用的藥物停用後，症狀才有改善的可能。

一般而言，藥物濃度下降後，患者的憂鬱與帕金森氏症狀會逐漸緩解，配合抗憂鬱藥物可以快速改善，恢復後通常不需要再額外服用身心科藥物。

周伯翰特別提醒，長期服用藥物時若出現莫名情緒低落、焦慮，或是抗憂鬱藥物治療效果不佳，以及無法解釋的動作遲緩、僵硬或吞嚥困難等症狀，都應提高警覺。尤其是原本個性樂觀，卻莫名逐漸變得憂鬱寡言的情況，更應尋求專業醫師協助評估是否與藥物使用有關。

