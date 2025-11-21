50歲男每天動仍骨鬆！竟是「1器官」受傷 骨頭恐比老人脆

記者鄭玉如／台北報導

一名50多歲勞動者健檢發現骨鬆，原因竟是腎臟問題。腎臟不僅排毒，更是骨骼健康的關鍵。（示意圖／PIXABAY）

骨質疏鬆不是老人專利！腎臟科醫師林軒任分享，一名50多歲做體力活的勞動者，平時運動量充足，健檢卻顯示骨質疏鬆，讓他相當困惑，進一步檢查才知是腎臟問題，因為腎臟不只負責排毒，更是骨骼健康的關鍵，當腎功能下降或患腎臟病，會造成骨質流失。

林軒任在臉書粉專指出，近日診間出現一名50多歲男子，從事體力勞動，平時運動量充足，未料健檢卻發現，他有骨質疏鬆的問題，讓他困惑的詢問「我才50歲又有在勞動，為什麼會發生骨質疏鬆？」細查才發現，元兇竟然是腎臟出問題。

林軒任解釋，腎臟不只負責排毒，更是骨骼健康的關鍵。吃進體內的維生素D，需要經過腎臟轉化成「活性」才能發揮作用，但當腎臟不好時，就像搬運工罷工一樣，腸道吸收鈣的效率降低，身體為了維持血鈣，只好從骨頭裡調出鈣質，這是流失的第一步。

再者，腎臟若排不出多餘的磷，身體為了平衡，會分泌「副甲狀腺素」強迫排磷，代價是同時強迫骨頭釋放鈣質。長期下來，副甲狀腺過勞（指數可能飆到300以上），為了維持平衡，副甲狀腺瘋狂命令骨頭釋放鈣質，導致不可逆的嚴重骨質疏鬆，所以若患有腎臟病，又莫名出現骨質流失，應正視兩者的關聯，別讓腎臟病偷走骨本。

