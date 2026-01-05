50歲男每天喝黑咖啡竟釀腎衰竭！ 醫揪「1關鍵」超母湯

腎臟科醫師洪永祥近日在臉書分享一起令人震驚的病例。一名50多歲李姓男子平時注重養生，不菸不酒，每天維持晨跑運動習慣，並自行沖泡黑咖啡開啟每日生活。該男子認為超商咖啡品質不佳，咖啡店價格過高，因此選擇在特價時購買大包裝咖啡豆回家囤放。

去年底，李男發現尿液泡沫增多且久久不散，腳踝也出現水腫現象。起初他誤以為是運動過度所致，未予重視。直到某天晨跑時突然暈倒，緊急送醫檢查後發現腎絲球過濾率竟低於10，正常值應為90至120之間，病程已進展至慢性腎衰竭第五期，面臨洗腎危機。

廣告 廣告

洪永祥醫師表示，經詢問病史發現，李男並無糖尿病、高血壓或痛風等腎衰竭高風險疾病。深入了解生活習慣後，發現問題出在家中存放的咖啡豆。李男承認咖啡豆已經變色，但他以為沖泡加熱就能殺菌，因此持續飲用。

醫師指出，赭麴毒素是造成腎臟損傷的元凶。這種毒素需超過攝氏280度才會分解，一般咖啡沖泡溫度僅約100度，根本無法消滅毒素。赭麴毒素具有極強的親腎性，進入人體後會直接攻擊腎臟，誘發嚴重氧化壓力，破壞腎絲球過濾膜，導致腎臟細胞發炎、纖維化及壞死。

根據《Journal of Toxicology》研究數據顯示，赭麴毒素在人體的半衰期長達35至50天。這意味著元旦飲用一杯受潮咖啡，到元宵節時毒素仍在腎臟中持續造成傷害。洪永祥形容，腎臟就像濾水器，而赭麴毒素就像往濾網灌水泥，造成不可逆的損害。

台灣氣候潮濕，為黴菌生長提供理想環境。赭麴黴菌偏好溫暖潮濕環境，最適生長溫度約攝氏25度，濕度超過18.5%時即可生長，相對濕度大於85%時更易繁殖。除咖啡豆外，五穀粉、堅果、乾貨等食品若保存不當，同樣可能產生黴菌毒素。

洪永祥醫師強調，只要發現咖啡豆變色、堅果外殼裂開、米粒變黑，或味道出現異常，應立即丟棄。毒素是透明的，當肉眼看見黴菌茸毛時，毒素含量可能已超標數百倍。切勿試圖挑除壞掉部分繼續食用。

針對食品保存，醫師建議購買一週內可食用完畢的份量，避免大量囤積。開封後的咖啡豆、堅果、雜糧應使用密封罐保存並放入冰箱，利用低溫抑制黴菌生長。此外，居家環境應使用除濕機維持適當濕度，定期清理廚房浴室黴斑，降低黴菌孢子散播風險。

洪永祥醫師警告，囤積咖啡豆看似省錢，實際上是拿腎臟健康在賭博。呼籲民眾選購咖啡時應注意品質與保存方式，切勿因小失大，賠上寶貴的健康。

更多品觀點報導

媽媽買1物「吃到要洗腎」！他痛訴：市場、醫院都有人賣

不菸不酒超養生竟罹腎癌！體內「永遠化學物質」超標

