50歲男每天喝黑咖啡竟釀腎衰竭！ 醫揪1關鍵：別拿健康來賭

洪永祥提醒，咖啡豆保存不當可能產生「赭麴毒素」，破壞腎臟健康。（示意圖／photoAC）

不少民眾追求健康生活，會選擇喝黑咖啡來提神醒腦、促進新陳代謝。腎臟科醫師洪永祥就分享，一名50多歲男子注重養生、平時不菸不酒，卻在某天晨跑時暈倒，並確診腎衰竭五期，經詢問後才知，男子會在特價時買大包咖啡豆回家囤放，即使咖啡豆變色也捨不得丟，也因為他長期攝入受潮、變質的咖啡豆，體內累積大量「赭麴毒素」，才導致腎功能受到損傷。

洪永祥在臉書粉專發文表示，這名50多歲男子，是個標準的養生達人，平時不碰菸酒，習慣每天晨跑、喝黑咖啡，但他認為超商咖啡豆品質不好，咖啡店又賣太貴，因此喜歡在特價時買大袋裝的咖啡豆回家囤；沒想到在去年底，男子發現自己的尿液泡泡變多且久久不散，連腳踝也開始異常水腫。

洪永祥說，男子起初以為是運動過度，直到某天在跑步時突然暈倒，送到醫院一查，發現腎絲球過濾率（eGFR）竟然掉到10以下，已經是慢性腎衰竭五期了。由於男子沒有糖尿病、高血壓、痛風等會導致腎衰竭病症，他詢問男子是否有接觸過重金屬或毒物，最終鎖定對方家中已經變色又捨不得丟掉的咖啡豆。

洪永祥提到，當時男子告訴他「我以為泡咖啡煮熱就沒事了」，實際上「赭麴毒素」要超過280度才會分解，而咖啡再加熱最高也就100度，根本殺不死它，因此「這不是在省錢，這是在拿你的下半輩子腎臟健康在賭博！」

洪永祥說明，「赭麴毒素」在醫學界被稱為「腎臟的定時炸彈」，根據發表在《Toxins》期刊的研究顯示，「赭麴毒素」具有極強的親腎性（Renotropism）意味著這種毒素進到身體後，會專門往腎臟鑽，並誘發嚴重的氧化壓力，破壞腎絲球的過濾膜，「簡單說，你的腎臟就像一台濾水器，而這種毒素就像往濾網裡灌水泥。」

洪永祥指出，「赭麴黴菌」（產生赭麴毒素的黴菌）喜歡溫暖潮濕的環境，最適生長溫度約為25度左右，而濕度則需要高於18.5%，甚至在相對濕度大於85%時更易生長；而根據《Journal of Toxicology》的數據，「赭麴毒素」在人體的半衰期長達35到50天，這跟一般的毒素不同，通常吃壞肚子拉個2天就排乾淨了，但「赭麴毒素」，相當於元旦喝了一杯受潮的咖啡，到了元宵節都還在腎臟裡折磨細胞。

洪永祥示警，「赭麴毒素」會累積在腎臟細胞中，並透過以下機轉造成傷害：

1、引發細胞發炎反應與纖維化：毒素誘發NLRP3發炎小體活化，造成細胞焦亡（pyroptosis），是一種高度炎症性的程序性細胞死亡形式並促進腎臟纖維化。

2、干擾正常細胞代謝與功能：腎小管細胞受損後可能造成過濾功能下降，使代謝廢物排除效率變差。

3、長期累積造成慢性進展性損害：在某些特定地區，赭麴毒素暴露與一種地方性慢性腎臟病密切相關。因此當環境或食物發霉時，不是單純「聞起來臭臭」那麼簡單，可能真的對腎臟造成負擔。

