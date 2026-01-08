50歲男無症狀「健檢竟有滿天星肺」 醫：３件事釀近百顆結節！

胸腔科醫師蘇一峰日前發文披露一起令人震驚的案例，一名男子在例行健康檢查中，電腦斷層掃描結果顯示肺部布滿上百顆結節，呈現「滿天星」狀態，其中高達95%以上皆為高風險的毛玻璃肺結節。

一名男子在例行健康檢查中，電腦斷層掃描結果顯示肺部布滿上百顆結節，呈現「滿天星」狀態。 （圖／Photo AC）

該名男子年僅50歲，擁有20年車床工作經驗，另從事噴漆工作長達10年，同時有20年的吸菸史。蘇一峰表示，患者平時並無明顯不適症狀，此次僅是進行例行性健康檢查，沒想到影像結果令醫療團隊大吃一驚。

蘇一峰坦言，臨床上面對如此密集的肺結節，根本無法單靠傳統開刀手術全數清除，後續追蹤與治療評估極具挑戰性。

廣告 廣告

此案例在網路上引發熱烈討論，有網友表示「天啊!才50歲就這麼嚴重」、「太恐佈了」、「我看到全身起雞皮疙瘩這正常嗎」。也有網友認為「通常是這樣啦，知道有病後就會開始惡化了」、「都是硬撐比較多吧」。

蘇一峰坦言，臨床上面對如此密集的肺結節，根本無法單靠傳統開刀手術全數清除。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

不少網友將焦點放在職業傷害議題上，指出噴漆、油漆等工作長期接觸化學物質，卻經常忽略防護措施。有網友直言「肺部疾病真的很容易被忽視，發現時往往已經很嚴重」，更有人呼籲應將相關防護措施納入職安檢查的一環，「為了基層勞工著想，不能只靠自覺」，並提到常看到噴漆師傅因為悶熱不戴口罩的情況。

延伸閱讀

哥倫比亞遭川普點名！南山人壽證實對該國曝險達622億元

NBA/楊恩被爆最想去巫師！離開老鷹倒數計時

影/屏東大樓「整戶陷火海」！43人逃命、1女意識模糊