50歲男糞便潛血呈陽性 機器人切除大腸癌迅速恢復
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導
圖：衛福部立臺南醫院是部立醫院首家引進雨果機器人進行手術醫療院所／部立臺南醫院提供
50歲林先生因健康檢查發現糞便潛血反應呈現陽性，進一步至衛福部臺南醫院接受大腸鏡檢查而發現大腸癌，由外科主任許凱熙醫師為林先生進行Hugo機器人輔助微創手術，術後恢復迅速良好，很快即重回工作崗位及正常生活。
大腸直腸癌是國內最常見的癌症之一，定期接受糞便潛血反應篩檢，可及早發現大腸直腸癌加以及時治療。大腸直腸癌的治療以手術為主，由最早期傳統剖腹手術，到腹腔鏡微創手術，再演進到最先進的機器人輔助微創手術。
許凱熙醫師指出，如同AI及機器人是人類未來的趨勢，機器人輔助微創手術也是目前以及未來的手術趨勢。雨果機器人輔助微創手術系統 Hugo™ RAS (Robotic Assisted Surgery System)於2023年首度引進台灣，是國內繼2004年引進達文西手術以來，最新最先進的機器人輔助微創手術系統。
衛生福利部臺南醫院在今年引進雨果機器人輔助微創手術系統，是衛福部立醫院中首家引進Hugo，同時推廣並培育院內包括外科、泌尿科及婦產科等不同外科系醫師成功進行多例Hugo手術。
其他人也在看
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 16
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 2
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 14
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 2
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命
[Newtalk新聞] 苗栗市今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓3個房間的大學生緊急送醫，其中3人一度昏迷，所幸接受高壓氧治療後，都已脫離險境，但身體狀況將持續追蹤觀察。 苗栗市大千綜合醫院指出，5名大學生就讀聯合大學，年約21、22歲，4男1女合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後意識到可能是一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中1名室內無對外窗的室友已昏倒在房間，立即撥打119送往醫院急救。 5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。 大千綜合醫院提醒，學生在外租屋很常見，租房時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
瘦瘦針300人測試結果出爐 停藥一年後仍有50%以上減重效果
針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度
國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 2
甜食、手搖都沒碰竟罹糖尿病 醫揪出「滷汁」高糖元兇
一名血糖控制良好的糖尿病患者回診時，糖化血色素從6.2上升至7.2，神經內科醫師林邵臻詢問病患飲食習慣後發現，飲料、甜食等常見地雷食物都沒有食用，最後揪出真正元兇是大量滷牛肉。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
8歲女童來月經 醫：性早熟病例激增
台中市一名年僅8歲的女童，日前疑似出現月經跡象，讓母親訝異，前往光田綜合醫院求診小兒科性早熟門診醫師鄔翔帆。經抽血、骨齡判讀與腹部超音波檢查，發現她的賀爾蒙數值高度偏高、骨齡明顯超前，子宮及卵巢更出現發育變化，研判這名女童屬於「體質性的性早熟」，所幸家長敏銳察覺，讓孩子得以及時接受完整評估，並啟動後自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
醫師提醒「藍莓別鹽水洗」！公開正確洗法 農藥殘留可大幅降低
（記者張芸瑄／綜合報導）藍莓因富含植化素與多種營養成分，被不少人視為高營養密度水果，但如何正確清洗才能降低農藥 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆
一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1