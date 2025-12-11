50歲男糞便潛血呈陽性 機器人切除大腸癌迅速恢復

好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖：衛福部立臺南醫院是部立醫院首家引進雨果機器人進行手術醫療院所／部立臺南醫院提供

50歲林先生因健康檢查發現糞便潛血反應呈現陽性，進一步至衛福部臺南醫院接受大腸鏡檢查而發現大腸癌，由外科主任許凱熙醫師為林先生進行Hugo機器人輔助微創手術，術後恢復迅速良好，很快即重回工作崗位及正常生活。

大腸直腸癌是國內最常見的癌症之一，定期接受糞便潛血反應篩檢，可及早發現大腸直腸癌加以及時治療。大腸直腸癌的治療以手術為主，由最早期傳統剖腹手術，到腹腔鏡微創手術，再演進到最先進的機器人輔助微創手術。

許凱熙醫師指出，如同AI及機器人是人類未來的趨勢，機器人輔助微創手術也是目前以及未來的手術趨勢。雨果機器人輔助微創手術系統 Hugo™ RAS (Robotic Assisted Surgery System)於2023年首度引進台灣，是國內繼2004年引進達文西手術以來，最新最先進的機器人輔助微創手術系統。

衛生福利部臺南醫院在今年引進雨果機器人輔助微創手術系統，是衛福部立醫院中首家引進Hugo，同時推廣並培育院內包括外科、泌尿科及婦產科等不同外科系醫師成功進行多例Hugo手術。