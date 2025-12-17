50歲男腹脹「腸鏡、胃鏡、超音波查不出」 血糖微高！醫覺有異揪出癌王

一名50歲男性患者因上腹部反覆悶脹不適長達半年，期間陸續接受胃鏡、大腸鏡及腹部超音波等檢查，分別發現胃食道逆流、痔瘡與脂肪肝，並持續服用抑制胃酸藥物，但症狀始終未見明顯改善。該患者無菸酒習慣，血糖雖未達糖尿病標準，但糖化血色素偏高，已進入糖尿病前期的警戒區。

50歲男腹脹查不出原因，甚至被診斷是攝護腺肥大，最後奔波半年後才確診胰臟癌。（示意圖／Pixabay）

禾馨民權健康管理診所院長林相宏日前在臉書分享這個病例，他指出該病人後續因下腹脹感加劇且出現頻尿症狀，多次前往泌尿科就醫，確診為攝護腺肥大，然而這仍無法完全解釋所有不適症狀。直到近一個多月，患者只要少量進食便感到噁心，體重更在短時間內驟降4公斤，這才意識到狀況不對勁。

患者後來看到林相宏撰寫的衛教文章後前來門診，林相宏為其安排胃鏡檢查，並加做胰臟內視鏡超音波，結果在胰臟尾部發現約3公分的腫瘤，且已侵犯至胃部及腹膜。林相宏解釋，腫瘤壓迫導致胃部失去彈性，因此患者一進食就感到噁心，同時腫瘤使腹膜產生腹水，造成下腹脹滿與頻尿等症狀，確診時已是胰臟癌第4期。

醫師提醒，胰臟癌出現症狀時往往已是晚期，因此若屬於高風險族群，應優先考慮篩檢。（圖／翻攝自林相宏臉書）

林相宏在臉書寫道，這類案例的相關症狀在半年前出現時，確實不易診斷出癌變，能夠在早期發現的個案，通常都是透過定期篩檢揪出。由於類似悲劇不斷上演，他特別提醒4大族群要加倍注意，包括有血糖問題者（尤其50歲以上）、具胰臟癌家族史者、長期菸酒族群，以及肥胖者（BMI大於25，尤其超過30）。

林相宏提醒，胰臟癌等到症狀逐漸集中出現時，往往已是晚期，因此若屬於以上4族群，應優先考慮篩檢，防患於未然。他強調，若血糖異常合併有腹部症狀，須特別提高警覺。

