50歲男裝5支架一年後仍惡化 長庚研究：支架增加繞道手術死亡率

一名50歲患有糖尿病的男性，因冠狀動脈左主幹及三條血管嚴重阻塞，血管病變極為複雜，初期在地區醫院選擇放置了五支藥物塗層支架。雖然手術初期成功改善症狀，但僅過了一年病情便再度惡化，最終仍轉往長庚醫院接受冠狀動脈繞道手術。主刀的桃園長庚院長葉集孝指出，該個案先前的支架治療不僅讓病人承擔高額自費費用，更在無形中增加了後續繞道手術的困難度與風險，所幸患者術後恢復良好。

追蹤3.2萬名患者大數據 曾放支架者術後死亡率顯著上升

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯教授帶領團隊研究，透過台灣全民健保資料庫回溯分析超過3.2萬名接受多條血管冠狀動脈繞道手術的病人。研究結果顯示，這群病人中約有3千人在術前曾接受過支架置放，經過嚴謹的配對分析後發現，曾放置支架者在繞道手術後30天內的死亡率為 7.2%，明顯高於未放置支架者的 5.0%。此項研究結果已發表於胸腔心臟血管外科領域的頂尖期刊，並引起國際醫療界關注。

心臟支架增加冠狀動脈繞道手術後需要再次放置心臟支架機率（長庚醫院提供）

支架數量愈多風險愈高

除了短期死亡風險外，研究團隊在長達13年的追蹤中觀察到，曾放置支架的患者日後再次需要接受支架或手術（再血管重建）的風險也明顯提高，比例從10%上升至14.4%。研究數據進一步揭露，支架放置的次數與體內留存的數量是關鍵因子；若患者體內已有兩支以上的支架，或是曾接受兩次以上支架手術，日後再次血管重建的風險將更為顯著。這意味著血管環境在多次介入治療後可能變得更為脆弱或複雜，增加了醫療處置的難度。

醫病共享決策、跨專科團隊討論為關鍵

針對嚴重的左主冠狀動脈狹窄、多條血管阻塞或合併糖尿病的病患，林口長庚胸腔及心臟血管外科助理教授鄭羽廷建議，繞道手術通常能提供較佳的長期存活率。陳紹緯則說，每一次治療策略的選擇都可能影響病人的長期預後，因此推動「醫病共享決策」與跨專科討論至關重要。透過心臟內、外科醫師組成的團隊，能確保病人在初始治療階段就獲得周全諮詢，避免因第一步策略選擇不慎，導致後續面臨更高風險的手術困境。

研究籲納入臨床指引 提升國家韌性醫療效率

葉集孝院長指出，這項研究為台灣臨床治療提供了重要的實證基礎，也顯示出初始治療策略選擇的關鍵性。未來相關成果若能納入全國性的臨床治療指引，將有助於醫師在第一時間為冠狀動脈疾病患者量身打造最適方案。團隊也提到，對於合適的病人，目前已可搭配微創或達文西機器手臂輔助手術來降低負擔。長庚團隊期盼透過這項大數據研究，能優化全台灣心臟疾病的治療精準度，讓病人獲得最佳的長期預後。