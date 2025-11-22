50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！

一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。

一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。 （示意圖／Pixabay）

林軒任在臉書發文解釋，骨質疏鬆症是指骨密度T值（T-score）低於-2.5的狀態。他以建築物為例，將人體骨頭比喻成一棟百層高樓，其中鈣質就像支撐結構的鋼筋，磷則像水泥，需要與鈣結合才能形成堅固結構，而維生素D則如同搬運工，負責將鈣質運送到骨頭中。

當腎臟功能下降時，這座「高樓」的結構就會出現嚴重問題。林軒任表示，人體攝取的維生素D需要經由腎臟轉化成活性維生素D才能發揮功效，一旦腎功能不佳，這些「搬運工」就會罷工，使腸道吸收的鈣質大幅減少。此時，為了維持血液中的鈣濃度，身體只能從骨頭中調度鈣質，導致活性維生素D缺乏。

除此之外，腎功能不佳還會使體內無法排出多餘的磷質。林軒任解釋，當「水泥」淤積後，身體為了維持鈣磷平衡，會分泌副甲狀腺素強制排磷，不僅造成高血磷，還會迫使骨頭釋放更多鈣質。長期下來，副甲狀腺會過度勞累，指數可能飆升至300pg/ml以上，引發次發性副甲狀腺機能亢進，使骨頭持續釋放鈣質，加劇不可逆的骨質流失，最終導致骨質疏鬆症。

骨質疏鬆症是骨質流失導致骨頭變得空洞、脆弱，容易斷裂，患者可能出現駝背或因跌倒而骨折。（圖／Photo AC）

林軒任特別提醒，骨質疏鬆症並非僅限於70歲以上長者，一旦腎臟功能受損，骨頭可能比老年人還要脆弱。因此，若民眾有腎臟病史，又出現不明原因的骨質流失，務必正視兩者間的關聯性，並及早尋求醫療介入。

衛福部國健署官網衛教資訊指出，骨質疏鬆症多半沒有明顯症狀，部分中高齡患者可能僅出現身高變矮或駝背等外觀變化，平時難以察覺。然而，即使只是輕微跌倒或突然的外力，如彎腰搬物，都可能導致骨折。骨折後的疼痛、行動受限與長期殘疾不僅會影響生活品質，還可能增加死亡風險。

