50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。
林軒任在臉書發文解釋，骨質疏鬆症是指骨密度T值（T-score）低於-2.5的狀態。他以建築物為例，將人體骨頭比喻成一棟百層高樓，其中鈣質就像支撐結構的鋼筋，磷則像水泥，需要與鈣結合才能形成堅固結構，而維生素D則如同搬運工，負責將鈣質運送到骨頭中。
當腎臟功能下降時，這座「高樓」的結構就會出現嚴重問題。林軒任表示，人體攝取的維生素D需要經由腎臟轉化成活性維生素D才能發揮功效，一旦腎功能不佳，這些「搬運工」就會罷工，使腸道吸收的鈣質大幅減少。此時，為了維持血液中的鈣濃度，身體只能從骨頭中調度鈣質，導致活性維生素D缺乏。
除此之外，腎功能不佳還會使體內無法排出多餘的磷質。林軒任解釋，當「水泥」淤積後，身體為了維持鈣磷平衡，會分泌副甲狀腺素強制排磷，不僅造成高血磷，還會迫使骨頭釋放更多鈣質。長期下來，副甲狀腺會過度勞累，指數可能飆升至300pg/ml以上，引發次發性副甲狀腺機能亢進，使骨頭持續釋放鈣質，加劇不可逆的骨質流失，最終導致骨質疏鬆症。
林軒任特別提醒，骨質疏鬆症並非僅限於70歲以上長者，一旦腎臟功能受損，骨頭可能比老年人還要脆弱。因此，若民眾有腎臟病史，又出現不明原因的骨質流失，務必正視兩者間的關聯性，並及早尋求醫療介入。
衛福部國健署官網衛教資訊指出，骨質疏鬆症多半沒有明顯症狀，部分中高齡患者可能僅出現身高變矮或駝背等外觀變化，平時難以察覺。然而，即使只是輕微跌倒或突然的外力，如彎腰搬物，都可能導致骨折。骨折後的疼痛、行動受限與長期殘疾不僅會影響生活品質，還可能增加死亡風險。
延伸閱讀
情侶為365元鹹酥雞分手 台南店家推「拜金套餐」優惠350
直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人
向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高
其他人也在看
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系...聯合新聞網 ・ 1 天前
50歲男每天動仍骨鬆！竟是「1器官」受傷 骨頭恐比老人脆
骨質疏鬆不是老人專利！腎臟科醫師林軒任分享，一名50多歲做體力活的勞動者，平時運動量充足，健檢卻顯示骨質疏鬆，讓他相當困惑，進一步檢查才知是腎臟問題，因為腎臟不只負責排毒，更是骨骼健康的關鍵，當腎功能下降或患腎臟病，會造成骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
婦人暈眩送醫 竟是尿毒症須洗腎
時常頭暈、噁心、整天疲倦，千萬不要輕忽大意，彰化一名43歲的黃女士，近一年來常頭暈，同時還吃不下有噁心感，但忙於工作，一年後因嚴重暈眩就醫時，檢查出尿毒症，是末期腎臟病，必須接受洗腎治療。頭暈到天...大愛電視 ・ 8 小時前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
3C低頭族必學！「夾肩胛」、「下巴內收」兩招救頸椎
現代人沉迷3C產品，長時間低頭姿勢已成為生活常態，陳顥文醫師提醒，長期低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及頸椎退化息息相關，嚴重者可能出現手部精細動作變差、步態不穩等神經症狀。中天新聞網 ・ 1 天前
【下班經濟學】抗發炎＋解毒最強食物！名醫曝5大超級營養素：提升免疫、抑制癌細胞！
慢性發炎、癌症、免疫下降…這些問題該怎麼補最好？今天邀請到名醫劉博仁來告訴大家，營養素＝身體代謝與修復的「零件」，這些零件平常該怎麼保養才能讓它不生病？ 5類抗發炎天然食物超簡單，看完你一定也會做！台灣人90%缺鈣！鈣不只預防骨鬆還能抗癌！劉博仁醫師指出，大部分人都是缺鈣的，我們會有骨質疏鬆的問題，也容易有血管緊繃的問題，也可能會造成失眠，鈣質最重要的還具有......風傳媒 ・ 1 天前
MIT小巨人2》代工轉品牌 慶生堂迎戰第二戰場
慶生堂化粧品公司過去有超過7成營收來自代工生產，長期是國內彩妝品牌的「隱形推手」，但當市場競爭日益激烈，品牌價值成為決勝關鍵。慶生堂總經理王祈晴說，公司決定踏出「代工廠」舒適圈，打造自有品牌，這是一場關於「身分轉換」的挑戰，也是第二戰場。踏出代工舒適圈 挑戰身分轉換自由時報 ・ 1 天前
金馬62星光 準影帝張孝全帥氣出席 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，準影帝張孝全（圖）帥氣亮相紅毯，期待能成功抱回金馬獎座。中央社 ・ 19 小時前
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 1 天前
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門EBC東森新聞 ・ 1 天前
明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。NOW健康 ・ 21 小時前
金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
本次入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」的張孝全，今（22）日與好友鳳小岳一同擔任最佳男配角與最佳攝影的頒獎嘉賓，結識多年的兩人展現好默契，更在台上互喊對方「老公」，讓全場掀起一陣尖叫！張孝全與鳳小岳過去台視新聞網 ・ 14 小時前
日本流感持續升溫！林氏璧示警：24地警戒「地圖上整片紅」
日本流感不斷升溫，旅日達人林氏璧昨（21）日貼出日本最新的感染狀況，東京感染人數急速擴大，已達每機關44.75人。上週全日本約3000家醫療機構的報告指出，流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍，「有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
國內首驗出蘇丹紅化妝品 2大台廠"號稱無添加"中標
生活中心／綜合報導還記得去年初，蘇丹紅風暴席捲全台，一度讓民眾不敢吃辣椒粉、胡椒粉，沒想到現在蘇丹紅又再現身，而且是國內首度在化妝品中被驗出！國內外共14家業者遭波及，其中包含兩家，號稱無添加的台灣大廠。醫師特別警告，唇膏類最危險，恐怕吃下肚會致癌。提醒各位水水們，都愛注意！民視 ・ 20 小時前
亞灣馬光中醫精緻醫療服務打造社區健康據點
[NOWnews今日新聞]馬光醫療網自創立以來，持續拓展全台據點，今（22）日迎來旗下第25家分院「亞灣馬光中醫診所」。新院位於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁，不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」 不到1周就變順暢
即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前