50歲男雙手麻痛20年「1壓就痛」超崩潰！超音波刀切除5CM痛風石

記者潘靚緯／台中報導

中年男關節冒出痛風石，壓到無名指與小指神經造成嚴重手麻，醫師利用微創手術清出5公分痛風石。（圖／長安醫院提供）

台中50歲宋姓男子罹患痛風約20年，全身多處關節陸續出現痛風石，更導致雙手無名指與小指出現嚴重麻木，吃藥不見改善，嚴重影響睡眠，近日到醫院骨科求診，醫師診斷為多處痛風石且尺神經嚴重壓迫，宋男聽從醫師建議進行「微創超音波刀痛風石切除手術」，順利取出最大達5公分的多顆痛風石，術後3天麻木感就明顯改善，困擾他多年的手麻症狀大幅緩解。讓他開心生活恢復正常。

宋姓男子自述，自從痛風發作之後，痛風石陸續出現在雙肘、左手腕、左肩及左膝等部位，不僅壓到就痛，手放在桌上也痛，最令他崩潰的是，雙手第4、5根手指的麻木感，吃藥也無法改善，影響日常工作與作息。

痛風石不斷在全身關節處增生，讓患者相當崩潰。（圖／長安醫院提供）

長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，痛風石是尿酸結晶堆積形成的硬塊，患者手麻的主因是肘部的痛風石長期壓迫尺神經，並引發周圍組織腫脹發炎，就像水管被重物壓住，導致神經傳導功能受阻。考量症狀已嚴重影響生活機能，建議接受「微創超音波刀痛風石切除手術」，以清除病灶、解除神經壓迫。

陳冠儒醫師解釋，微創超音波刀痛風石切除手術採用高速震動原理，震碎並清除痛風石，同時保護周圍神經與血管，達到「切硬不切軟」的效果。此手術具備傷口小、復原快、感染風險低等優勢，且僅需局部或半身麻醉，特別適合高齡或合併慢性病患者。患者術後順利取出雙肘、左手腕、左肩及左膝等處的多顆痛風石，其中最大達5公分，手指麻木感也在術後3天後明顯緩解。

陳冠儒醫師強調，手術是「治標」解除壓迫，而「治本」仍需透過規律服藥來穩定尿酸值。建議民眾若痛風石造成神經壓迫（如麻木、無力）、關節變形、皮膚反覆破損潰瘍或藥物控制效果不佳時，請務必及早就醫評估手術，以避免不可逆的神經損傷。

