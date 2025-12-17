50歲男「胃脹半年」當胃食道逆流 醫一照見3公分腫瘤嘆：已胰臟癌四期

胰臟癌因早期症狀不明顯、確診時多已進入晚期，被稱為「沉默的殺手」。圖／翻攝自pexels

胰臟癌因早期症狀不明顯、確診時多已進入晚期，被稱為「沉默的殺手」。胰臟科醫師林相宏近日在臉書分享一名50歲男性的臨床案例，提醒民眾若合併血糖異常與腹部不適症狀，應及早將胰臟納入檢查範圍，避免錯失黃金治療時機。

林相宏醫師表示，近期不少民眾因閱讀其衛教文章而前來就診，而他也語重心長提醒：「真的不要等到體重下降，才意識到問題嚴重了。」林相宏說明，該名患者年約50歲，屬糖尿病前期（HbA1C 6.0），沒有抽菸、飲酒等不良習慣。半年前開始出現胃部悶脹感，曾接受胃鏡、大腸鏡與腹部超音波檢查，結果僅被診斷為嚴重胃食道逆流、痔瘡與脂肪肝，於是連續服用強效胃酸抑制劑（PPI）長達半年，但症狀始終未改善。

近一個月來，患者進一步出現「吃一點就噁心想吐」的情況，體重明顯下降4公斤，並合併下腹部脹、頻尿等問題，多次至泌尿科就診，被認為與輕度攝護腺肥大有關。因閱讀林相宏醫師的衛教貼文，患者轉而前往胰臟科求診。

林醫師除安排胃鏡檢查外，進一步加做「胰臟內視鏡超音波」，結果發現胰臟尾部有一顆約3公分腫瘤，且已蔓延至胃部與腹膜，造成胃部受壓、無法正常擴張，並引發腹水，進而壓迫膀胱導致頻尿。

林相宏醫師指出，這是一個「典型的第四期胰臟癌」案例。他坦言，回顧半年前的症狀，「其實很難讓醫師或病患第一時間聯想到是胰臟問題」，因為胰臟癌並沒有明確、專屬的早期症狀，「等到典型症狀都出現時，往往已經是後期。」

林醫師強調，目前臨床上能夠診斷到早期胰臟癌的個案，多半是透過篩檢而非症狀出現後才發現。他呼籲，為了避免悲劇一再上演，以下高風險族群應優先考慮胰臟相關檢查，包括有血糖異常或糖尿病前期者，尤其50歲以上，以及有胰臟癌家族史、長期吸菸、飲酒者、肥胖族群（BMI>25，尤其>30）。

什麼是胰臟癌？

三軍總醫院說明，胰臟癌是指胰臟內的細胞失去正常生長控制，形成惡性腫瘤。與良性腫瘤不同，癌細胞不僅會破壞周圍組織，還可能透過血液或淋巴系統擴散到身體其他部位，形成轉移。約92%的胰臟癌為腺癌，主要發生在胰臟頭部，並可能侵犯附近器官或轉移至肝臟、肺臟等遠處器官。轉移後的新腫瘤仍保有原癌細胞特性，例如胰臟癌轉移到肝臟，肝臟的癌細胞仍屬胰臟癌細胞。

胰臟癌的症狀？

三軍總醫院也曾科普，胰臟癌在早期多半沒有明顯症狀，往往等到腫瘤生長到一定大小後，才逐漸出現不適，因此常被忽略。臨床上，患者可能開始感到腹痛，甚至出現背痛的情形；若疼痛位於左上腹部，有時代表病灶位於胰臟尾部。

由於早期症狀不典型，當病人出現某些特定狀況時，仍需提高警覺，將胰臟癌列入鑑別診斷的可能性之一。例如若腹痛持續超過六個月以上，且疼痛程度與姿勢改變有關，平躺或伸展脊椎時加劇，身體蜷曲時反而能稍微緩解，便需特別留意。

此外，因腫瘤壓迫總膽管而導致的黃疸、不明原因的體重明顯下降，也可能與胰臟癌有關，這類體重減輕常與食慾不佳、消化與養分吸收異常相關。若同時合併急性膽囊炎、胰臟炎、新發生的糖尿病，或出現無法解釋的腹瀉，也應進一步評估胰臟的狀況。



