50歲男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中

記者施春美／台北報導

醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果。(示意圖／Pexels)

物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在其YouTube表示，行醫30年的他，常在診間遇到「為了省錢而錯誤飲食」的患者，例如常吃隔夜菜、反覆使用食用油的人。

他表示，食用油若反覆加熱，即成為回鍋油，產生反式脂肪酸與油脂氧化產物，長期會增加肝臟等器官的負擔，進而增加罹癌的風險。

他表示，上述男子即因生性節儉，家中食用油反覆使用，捨不得丟棄。男子幾年前確診肝癌時，相當慨歎地說道，「早知會罹癌，當初真不該為了節省那一點油錢！」

去年美國生物化學與分子生物學會年會中，一份研究指出，食用重炸芝麻油或葵花油的大鼠，肝臟出現氧化壓力和發炎現象，且結腸也受到顯著的損傷，導致內毒素和脂多醣等毒素產生。研究人員認為，此顯示，回鍋油會導致大鼠肝臟脂質代謝發生異常，並阻斷源自肝臟運送至大腦的重要omega-3脂肪酸DHA。」

研究人員指出，該研究顯示，經常食用油炸食物會干擾肝腸與大腦的溝通軸線，長期恐增加神經退行性等疾病風險。

