50歲美魔女嚴重狂咳嗽疑肺腺癌 緊急赴院檢查結果出爐！

楊惠絜宣布即將開唱。（音圓唱片提供）

50歲美魔女教唱天后楊惠絜27日官宣將於12月19日於彰化縣和美鎮「大中華國際美食館」舉辦出道以來第一場大型演唱會《楊惠絜「星光璀璨」演唱會》，當天適逢是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元，來紀念已逝的母親。

對楊惠絜而言，12月19日不只是生日，更是讓她格外動容的「母難日」。她的母親在12年前因肺腺癌離世，每到這一天，她都特別想念媽媽，因此這場演唱會也選定在同一天舉辦。她表示，當天將準備一段專屬於父母的歌單，演唱爸爸和媽媽生前最喜歡的歌曲，「我要把這些歌唱給爸爸聽，也唱給天上的媽媽聽。」

廣告 廣告

她也提到在演唱會準備期間的三個月前，突然出現嚴重咳嗽，咳到讓她一度「懷疑人生」，甚至忍不住擔憂自己是否會重蹈母親肺腺癌的覆轍。她因此特別去看醫生、做檢查與治療，最後幸運排除了肺癌的可能性，也讓她在鬆了一口氣後，更深刻思念母親，「那一刻真的覺得更要把12月19號唱好，因為這一天對我來說意義太重大。」

更多中時新聞網報導

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝

睡覺流口水 中醫警告脾胃肝腎在求救