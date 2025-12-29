50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
隨著退休時間進入倒數，你是迫不亟待迎接這一天到來，還是對退休金是否夠用感到惴惴不安？特別是對未能及早佈局投資的50多歲族群來說，看著通膨率年年飆升、退休所需資金持續上調，難免會想：「現在才開始投資，還來得及嗎？」
對此，專家認為無所謂「來不及」，因為在人生百歲的時代，即使60歲退休，往後仍有20~30年的人生。更何況多數人都會工作到65歲、甚至70歲，也就是在「開始動用資產」為止，仍有15年以上的投資時間，能為我們賺取複利投資的時間差。
50歲存款僅20萬，老後該怎麼辦？
退休在望，存款卻只有寥寥幾十萬…你是否也有類似的焦慮？日媒報導，東京一名上班族田中健一（化名）工作多年，個性老實、工作認真，但始終無法升職，只能當個萬年基層主管。
當時年屆50歲的他，離60歲退休僅剩十年時間，但因為兩個兒子仍在求學，加上房貸尚未繳清，手邊現金與存款合計僅約新台幣20 萬元（以下皆以新台幣計）左右，「老後到底該怎麼辦？」的念頭，時時縈繞在腦中。
田中先生直言，雖然那時還沒有「至少準備400萬才能退休」的說法，但自己都已經50幾歲了，存款還只有這麼一點點，內心真的非常焦慮。
他開始思考，光靠存錢真的夠嗎？於是先利用午休閱讀理財書，自學資產管理。想不到被一位20多歲下屬看到，還調侃他：「現在才開始投資不會太晚嗎？以田中先生的年紀，存錢不是比較安全、實在嗎？」
月省1萬存股，十年累積報酬率逾6成
儘管年輕同事取笑，但他認為：「如果什麼都不做，狀況永遠不會改變」。因此從50歲開始，他拒絕下班應酬，省下每月6,000元的聚餐費，同時重新檢視家計，勉強擠出1萬元做定期定額投資。
他每月定期定額買日股ETF，後來也分散配置到全球股票指數基金。雖然期間遇到股市漲跌，但他從不因此殺進殺出，只是默默持續扣款。甚至在疫情期間資產縮水，面對外界瘋傳「現金最安全」的說法，他也沒有停止投資，就這樣熬過了十年。
不久前，田中先生屆齡退休，但他選擇回聘為契約工身分繼續工作。雖然月薪減少4成，幾乎降到跟新人差不多，但每月仍有固定進帳，可以填補他65歲領取年金之前的收入空窗期。
而過去十年他累計在股市投入120萬元本金，隨著時間複利與股市上漲，投資總資產已接近200萬元，十年下來累積報酬率超過6成。當田中把證券戶頭明細拿給太太看時，她眼眶竟泛出淚光，像是放下心中大石般直說：「好厲害……」
專家試算50歲開始投資，時間真的不算晚
像田中這樣，到了50多歲才開始想投資理財的人，其實並不罕見。根據日本金融機構2023年調查，日本50多歲家庭的金融資產中位數僅約新台幣60萬元，歸咎原因是該年齡層族群正好碰上兒女教育費與房貸支出的高峰，使得退休資金準備相當吃力。
專家指出，隨著平均壽命延長，多數人退休後仍有20~30年的人生要走，因此別認為50歲開始投資太晚，因為直到「開始動用資產的那一天」為止，至少都還有15年以上的投資期。
以50歲起每月投入1萬元台幣為例，試算結果如下：
年報酬率
60 歲累積（元）
65 歲累積（元）
0%
1,200,000
1,800,000
1%
1,262,266
1,950,821
2%
1,328,563
2,225,086
3%
1,399,959
2,516,595
4%
1,474,547
2,836,186
5%
1,552,423
3,187,258
而且退休後也不必一次把股票賣出變現，而是可以一邊投資、一邊按需求提領，更能延長資產使用年限。
掌握兩大原則，讓時間複利發酵
事實上，田中先生雖然到了50歲才開始投資，但他掌握了「長期有紀律」、「下跌不停扣」的兩大原則，讓資產持續累積。
基富通證券副總經理鄧卉婷舉例，當基金淨值10元的時候，每月1,000元能買到100個單位；一旦下跌到8元能買到125個單位，6元則是167個單位。換句話說，只要基金淨值回檔至7.3元，「我就回本了！」
隨著晚婚、晚生愈來愈普遍，熟齡族往往才卸下兒女的教育費負擔，就要接著籌備自己的養老金，因此就算是從50多歲才開始定期定額投資，仍然能為退休生活做好準備。
▲資料來源：基富通
鄧卉婷提醒，民眾應打破「有錢才投資」的迷思，轉換成「每月可以投資多少錢，剩下才去做花費」。即使一開始能投入的金額不高，但隨著經濟能力提升，逐步增扣，仍可以積沙成塔。
如同股神巴菲特名言：「種下一棵樹最好的時間是10年前，其次是現在！」因為這一點點的時間差，將成為你未來10年、15年後是鬆一口氣，還是流下懊悔眼淚的分水嶺。
