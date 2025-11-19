50歲蔡淑臻「懟臉素顏照」曝光！「0死角膚質」網看呆

娛樂中心／于士宸報導

從模特兒領域跨足戲劇圈的50歲女星蔡淑臻，擁有精緻五官與172公分的高䠷身材。她於2023年以《村裡來了個暴走女外科》中「劉梓旭」一角，首次奪下第 58 屆金鐘獎「戲劇節目女主角」，精湛演技深受肯定。私底下的蔡淑臻也十分重視肌膚保養，長年保持完美狀態的她，更被外界封為「凍齡女神」。喜愛分享日常的她，今日（19）再度發出一段令人驚豔的畫面，貼文曝光後，引起大批粉絲朝聖。









50歲蔡淑臻放送「懟臉素顏照」！360度運鏡「0死角膚質」曝光…網看呆

蔡淑臻曬出懟臉自拍影片，影片中的她皮膚狀態絕佳，宛如嬰兒般無毛孔。（圖／翻攝自IG ＠janel.tsai）

廣告 廣告





蔡淑臻過去以俐落短髮造型擄獲大批粉絲喜愛，她時常挑戰帶有不羈氣質的帥氣裝扮，宛如從二次元走出的精緻魅力可謂男女通殺，也因此成為各大品牌合作代言與寫真拍攝的熱門邀約對象。今日，蔡淑臻在IG發文，曬出一段影片，只見畫面中蔡淑臻頂著一頭咖啡色短髮，身穿杏色針織衣，更值得一提的是蔡淑臻卸下平常上鏡時的濃妝，素顏拿著手機懟臉自拍，影片中的她皮膚狀態絕佳，宛如嬰兒般無毛孔，讓大批粉絲全都驚呆。蔡淑臻也坦言自己做了海芙電音雙波醫美，表示現在的工作大多都是8k拍攝，笑喊「沒有海芙我怎麼可能撐得住8K？」、「8K？是要拍細胞嗎？」。





50歲蔡淑臻放送「懟臉素顏照」！360度運鏡「0死角膚質」曝光…網看呆

蔡淑臻擁有精緻五官與172公分的高䠷身材，擄獲大批粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG ＠janel.tsai）





貼文曝光後，短短不到5小時就吸引超過5萬人觀看，引起熱烈討論，粉絲紛紛留言大讚：「膚質太好了」、「看起來應該80K都沒在怕了」、「要嚇屬誰⋯那麼得晶瑩剔透」、「真的都沒有變好厲害！！！」、「360度全方位美麗」、「零死角」、「漂亮的女生，怎麼拍都美…」。













原文出處：50歲蔡淑臻放送「懟臉素顏照」！360度運鏡「0死角膚質」曝光…網看呆

更多民視新聞報導

她稱高市早苗像「車力巨人」！身分遭挖「竟是藍營委員」

這2人跟進央視「禁日令」！網揪「共同點」狠打臉

中國再出招「禁止進口」日本水產！「漁民反應」曝光了

