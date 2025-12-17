50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生
一打開電視，常常能見到談話節目中，口條流利、侃侃而談的狄志為，從演藝圈聊到健康、理財、社會話題，什麼都能聊。大家都知道他是資深媒體人，卻鮮少有人知道，他在人生最重要的時期「50歲」毅然決定從服務15年的電視台裸辭。
「70%的時間要花在自己身上」，這原則不只能專心經營個人IP，也在個人臉書上持續寫作，狄志為說，他喜歡與人接觸，這樣成熟的規劃才落實了他心目中50歲後的第二生涯……
在最燦爛的時候華麗轉身
狄志為在新聞圈打滾26年，曾任新聞台主管，也是多部知名節目的製作人，工作跨足新聞、節目與經紀，看似風光，卻在45歲時開始思考：「我還要在體制內繼續工作嗎？」
公司推動新媒體，他從傳統電視跨到網路，除了管理新聞台與網媒團隊，還要組建經紀team、製作節目，權責一肩扛，半夜安撫同仁情緒、休假沒品質，中階主管「對上要承接、對下要消化」的日常，讓他心累。
到了50歲那年，他感受到自己看不到未來，於是決定在最燦爛的時候華麗轉身，裸辭離開體制。
順天：從EiMBA計畫到顧問案湧入
辭去工作後，狄志為原本期待慢生活：早上睡到自然醒，吃早餐、喝咖啡，寫文章、經營社群，過一個真正「慢下來」的日子。同時也啟動讀書計畫——報名台大EiMBA。
但現實並非如此，想像中的「慢生活」並沒有發生。在等待書審與面試結果，好幾份工作先找上門。他形容自己面對這一波機會的心情很簡單，決定「順天」先把現有的合作機會做好，再看下一步。
從兩家顧問案開始，迅速增加到三家、四家、五家，他週一到週五穿梭不同公司，處理各自任務，節奏比在體制內更緊湊，連妻子都說他比以前更忙碌。
到了2024年底，他果斷減量只保留兩個案子，一個是自己真心喜歡的領域；另一個是多年合作、共同做品牌的夥伴；把70%的時間抽回給自己，才逐漸找回節奏：專心經營個人IP、也在個人臉書上持續寫作與產出內容，將自己的個人專業做出成績。
▲狄志為50歲轉換跑道，把70%的時間留給自己，經營個人IP、在臉書持續寫作、產出內容，更善用理財、運動打造幸福熟齡。（攝影／ 唐紹航）
裸辭底氣，如何準備？
50歲辭職時，狄志為並非有勇無謀。他先盤點手上的條件：沒有房貸、手上有房子可出租、既有投資與被動收入，確保有一段可承受的緩衝期，不會影響到家庭，這才勇敢離開舒適圈。
「我一直問自己，如果一段時間沒有工作，我能不能養活自己？每年要繳的保費、家庭固定開銷，我能不能負擔？」這些問題，他反覆在心裡盤算，直到答案讓他安心，才敢做決定。
他與太太財務分開，狄太太是空服員，有自己的事業能成為家庭備援，也非常支持他的決定，並給了他最大的信心：「老公，我相信你不會讓自己落到沒事做的地步。」這句話，讓他更篤定自己的選擇——不是為了逃避，而是為了調整生活節奏，重新找回自己。
狄志為也說，自己不可能成為「什麼都不做的人」，即使到了70歲退休，他仍會保持收入、尋找適合的工作方式。
年輕時打下的理財基礎與觀念
談到熟齡理財觀念，他坦言，自己從小家庭並不富裕，受母親的影響非常深：「我媽媽常跟我說，要節省、要斜槓，不要把雞蛋放在同一個籃子。」他認為，單純將錢放在定存只會被通膨侵蝕，必須找到讓資產持續增值的方式。
年輕時，他選擇熟悉的生活圈進行布局，從預售屋開始，逐步累積穩健資產。「早期的資產布局確實讓我們賺到一些錢，也成為我後來敢裸辭的底氣。」他說，這不是投機，而是長期計畫，讓自己在熟齡階段擁有選擇權。
狄志為的理財態度始終保守，核心原則正是雞蛋不放在同一個籃子。房產、ETF、投資型保單他都嘗試，但更重要的是，他希望自己清楚每一筆錢的用途與風險。
▲狄志為分享熟齡理財心法，他透露喜歡自己操作、自己研究，才知道每一筆錢的去向。（攝影／ 唐紹航）
離職後怎麼安排資產配置
疫情期間，他開始上課，從基金、外幣投資到金融市場的基本概念，甚至取得相關金融證照，目的不是轉職，而是為了利己也利他：讓自己能判斷風險，也能給朋友可靠建議。「我喜歡自己操作、自己研究，這樣我才知道每一筆錢的去向。」他坦言，投資不是追求暴利，而是建立一個能抵抗通膨的被動式收入，讓生活有選擇權。
但退休目標怎麼訂呢？狄志為從想要的生活往回推算，他希望保有現在的生活品質，偶爾全家去吃一頓中價位餐廳也不必皺眉。基於保守、分散風險的原則，他規劃資金配置：家庭預備金占收入四成、投資約三成，其餘用於生活與保險，並偏好月配息保單與公家銀行股，追求穩定現金流。
設定好的緊急預備金與投資本金是「絕對不動的錢」，投資則是用「既有獲利再投入」──善用股息與保單利息來支付另一筆投資，而非另外投入金錢，形成資金的正向循環，確保現金流穩定、降低風險，讓自己在任何階段都能保有財務底氣。
「即使到了70歲沒有工作，也不怕兒子不孝順。」他笑說。
核心原則：雞蛋不放在同一個籃子
資金配置比例
● 家庭預備金：約占收入40%
房地產
● 年輕時選擇熟悉的生活圈購屋，從預售屋開始，逐步累積資產
保險
● 將保費列入固定支出，確保即使暫時沒有收入也能持續繳納
幸福熟齡定義：不用再為明天擔心
對狄志為而言，幸福熟齡的核心是：「不用再為明天擔心」。這個「明天」不只是財務，更包含健康、身心靈、醫療照護、晚年安排、親子關係等深層意義。
他強調，除了財務底氣，也要累積「健康存摺」。辭職後，他開始調整作息，不再熬夜，每天早上六點起床，準備送孩子上學。
「至於運動，規律即可，不必天天，也不用逼自己。」他笑說，跑操場看同樣的風景太無聊，於是決定參加公園廣場舞，「記舞步、動手腳，腦跟肢體都能鍛鍊到」，而且符合他喜歡接觸人群的個性。
熟齡長者就是盡量別讓自己離群索居、孤僻封閉，想學什麼就去學、在不影響他人的前提下，想做什麼就做，把握當下。
閒暇時，他會在開車時聽Podcast或有聲書，持續吸收學習。「永遠不要放棄你喜歡的東西。」關於未來，他認為，做好一切準備後，無法預知、不可控的，就不管它、放下它，保持正念思考，讓生活回到自己能掌握的節奏。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
停經後骨鬆速度飆6倍！熟齡女性每3人就1人骨鬆…骨科權威陳威明教3招存骨本：深蹲做錯反而傷膝蓋
48歲外科醫罹腎臟癌告白：長期熬夜、愛喝冷飲…親手養出6公分腫瘤！抗癌13年靠5習慣不復發
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 9
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 103
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 75
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 8
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 360
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 106
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 86
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 201
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 9
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 135
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 11 小時前 ・ 11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4