50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生





一打開電視，常常能見到談話節目中，口條流利、侃侃而談的狄志為，從演藝圈聊到健康、理財、社會話題，什麼都能聊。大家都知道他是資深媒體人，卻鮮少有人知道，他在人生最重要的時期「50歲」毅然決定從服務15年的電視台裸辭。

「70%的時間要花在自己身上」，這原則不只能專心經營個人IP，也在個人臉書上持續寫作，狄志為說，他喜歡與人接觸，這樣成熟的規劃才落實了他心目中50歲後的第二生涯……

在最燦爛的時候華麗轉身

狄志為在新聞圈打滾26年，曾任新聞台主管，也是多部知名節目的製作人，工作跨足新聞、節目與經紀，看似風光，卻在45歲時開始思考：「我還要在體制內繼續工作嗎？」

公司推動新媒體，他從傳統電視跨到網路，除了管理新聞台與網媒團隊，還要組建經紀team、製作節目，權責一肩扛，半夜安撫同仁情緒、休假沒品質，中階主管「對上要承接、對下要消化」的日常，讓他心累。

到了50歲那年，他感受到自己看不到未來，於是決定在最燦爛的時候華麗轉身，裸辭離開體制。

順天：從EiMBA計畫到顧問案湧入

辭去工作後，狄志為原本期待慢生活：早上睡到自然醒，吃早餐、喝咖啡，寫文章、經營社群，過一個真正「慢下來」的日子。同時也啟動讀書計畫——報名台大EiMBA。

但現實並非如此，想像中的「慢生活」並沒有發生。在等待書審與面試結果，好幾份工作先找上門。他形容自己面對這一波機會的心情很簡單，決定「順天」先把現有的合作機會做好，再看下一步。

從兩家顧問案開始，迅速增加到三家、四家、五家，他週一到週五穿梭不同公司，處理各自任務，節奏比在體制內更緊湊，連妻子都說他比以前更忙碌。

到了2024年底，他果斷減量只保留兩個案子，一個是自己真心喜歡的領域；另一個是多年合作、共同做品牌的夥伴；把70%的時間抽回給自己，才逐漸找回節奏：專心經營個人IP、也在個人臉書上持續寫作與產出內容，將自己的個人專業做出成績。

▲狄志為50歲轉換跑道，把70%的時間留給自己，經營個人IP、在臉書持續寫作、產出內容，更善用理財、運動打造幸福熟齡。（攝影／ 唐紹航）

裸辭底氣，如何準備？

50歲辭職時，狄志為並非有勇無謀。他先盤點手上的條件：沒有房貸、手上有房子可出租、既有投資與被動收入，確保有一段可承受的緩衝期，不會影響到家庭，這才勇敢離開舒適圈。

「我一直問自己，如果一段時間沒有工作，我能不能養活自己？每年要繳的保費、家庭固定開銷，我能不能負擔？」這些問題，他反覆在心裡盤算，直到答案讓他安心，才敢做決定。

他與太太財務分開，狄太太是空服員，有自己的事業能成為家庭備援，也非常支持他的決定，並給了他最大的信心：「老公，我相信你不會讓自己落到沒事做的地步。」這句話，讓他更篤定自己的選擇——不是為了逃避，而是為了調整生活節奏，重新找回自己。

狄志為也說，自己不可能成為「什麼都不做的人」，即使到了70歲退休，他仍會保持收入、尋找適合的工作方式。

年輕時打下的理財基礎與觀念

談到熟齡理財觀念，他坦言，自己從小家庭並不富裕，受母親的影響非常深：「我媽媽常跟我說，要節省、要斜槓，不要把雞蛋放在同一個籃子。」他認為，單純將錢放在定存只會被通膨侵蝕，必須找到讓資產持續增值的方式。

年輕時，他選擇熟悉的生活圈進行布局，從預售屋開始，逐步累積穩健資產。「早期的資產布局確實讓我們賺到一些錢，也成為我後來敢裸辭的底氣。」他說，這不是投機，而是長期計畫，讓自己在熟齡階段擁有選擇權。

狄志為的理財態度始終保守，核心原則正是雞蛋不放在同一個籃子。房產、ETF、投資型保單他都嘗試，但更重要的是，他希望自己清楚每一筆錢的用途與風險。

▲狄志為分享熟齡理財心法，他透露喜歡自己操作、自己研究，才知道每一筆錢的去向。（攝影／ 唐紹航）

離職後怎麼安排資產配置

疫情期間，他開始上課，從基金、外幣投資到金融市場的基本概念，甚至取得相關金融證照，目的不是轉職，而是為了利己也利他：讓自己能判斷風險，也能給朋友可靠建議。「我喜歡自己操作、自己研究，這樣我才知道每一筆錢的去向。」他坦言，投資不是追求暴利，而是建立一個能抵抗通膨的被動式收入，讓生活有選擇權。

但退休目標怎麼訂呢？狄志為從想要的生活往回推算，他希望保有現在的生活品質，偶爾全家去吃一頓中價位餐廳也不必皺眉。基於保守、分散風險的原則，他規劃資金配置：家庭預備金占收入四成、投資約三成，其餘用於生活與保險，並偏好月配息保單與公家銀行股，追求穩定現金流。

設定好的緊急預備金與投資本金是「絕對不動的錢」，投資則是用「既有獲利再投入」──善用股息與保單利息來支付另一筆投資，而非另外投入金錢，形成資金的正向循環，確保現金流穩定、降低風險，讓自己在任何階段都能保有財務底氣。

「即使到了70歲沒有工作，也不怕兒子不孝順。」他笑說。

核心原則：雞蛋不放在同一個籃子 資金配置比例 ● 家庭預備金：約占收入40% 房地產 ● 年輕時選擇熟悉的生活圈購屋，從預售屋開始，逐步累積資產 保險 ● 將保費列入固定支出，確保即使暫時沒有收入也能持續繳納

幸福熟齡定義：不用再為明天擔心

對狄志為而言，幸福熟齡的核心是：「不用再為明天擔心」。這個「明天」不只是財務，更包含健康、身心靈、醫療照護、晚年安排、親子關係等深層意義。

他強調，除了財務底氣，也要累積「健康存摺」。辭職後，他開始調整作息，不再熬夜，每天早上六點起床，準備送孩子上學。

「至於運動，規律即可，不必天天，也不用逼自己。」他笑說，跑操場看同樣的風景太無聊，於是決定參加公園廣場舞，「記舞步、動手腳，腦跟肢體都能鍛鍊到」，而且符合他喜歡接觸人群的個性。

熟齡長者就是盡量別讓自己離群索居、孤僻封閉，想學什麼就去學、在不影響他人的前提下，想做什麼就做，把握當下。

閒暇時，他會在開車時聽Podcast或有聲書，持續吸收學習。「永遠不要放棄你喜歡的東西。」關於未來，他認為，做好一切準備後，無法預知、不可控的，就不管它、放下它，保持正念思考，讓生活回到自己能掌握的節奏。

