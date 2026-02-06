50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險

記者鄭玉如／台北報導

花生粉一旦結塊別再吃！腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲司機食用結塊花生粉，不知不覺中攝入黃麴毒素，導致肝指數飆高、腎功能急性受損。（示意圖／PIXABAY）

粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。

司機食用結塊花生粉中毒 肝指數飆高、腎功能急性損傷

洪永祥在臉書粉專指出，一名50歲計程車司機生活節儉，平時身體健康，工作之餘喜歡到處品嘗美食，例如割包、豬血糕、麻糬，特別愛吃花生粉，家裡也會準備一大包。近日他開車出現極度疲累的狀況，伴隨皮膚發癢，尿液顏色深如濃茶，他的妻子驚覺不對勁，趕緊將人送到急診室，檢查發現肝指數飆高，腎功能出現急性損傷。

患者肝腎功能受損，卻查不到他有病毒性肝炎或脂肪肝，了解飲食習慣後，發現問題出在「花生製品」。患者的妻子憶述，丈夫幾週前在櫥櫃角落，翻出一包半年前打開的花生粉，已經結塊成團，還有淡淡油耗味，由於並未看到發霉的狀況，認為扔掉太浪費，經常拿來配食物吃。未料花生粉看似沒發霉，其實毒素早已滲透。

別以為沒長毛就安全！花生粉發霉最難用肉眼辨識

洪永祥提到，患者的行為不是省錢，而是拿命跟黴菌賭博，所幸經治療，肝腎功能改善。他進一步解釋，當食物磨成粉，表面積會呈幾何級數增加，意味吸濕效率極高，迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準。更恐怖的是，黴菌滋生無法用肉眼辨識，整顆花生發霉還能看得到，但花生粉發霉，黴菌絲會與粉末混在一起，偽裝成「只是受潮結塊」。

黃麴毒素=一級致癌物 恐致肝腎衰竭！高溫也難殺

洪永祥指出，花生粉在台灣飲食中無所不在，它是台北市衛生局抽驗最常「出事」的項目。花生發霉產生的黃麴毒素，不僅是「一級致癌物」，還會誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。黃麴毒素耐受溫度高達280°C，表示就算用火烤、炸，毒素依然存在，更是讓肝、腎受傷的頂級殺手。

