50歲還在新青安？王世堅嗆「年收400萬也能貸」太離譜

「新青安貸款」政策再掀爭議，民進黨立委王世堅昨（5）日在立法院痛批，新青安成了「三無政策」，沒有首購限制、沒有年齡限制、也沒有收入限制，導致年收400萬元、甚至50、60歲的人都能申請。他怒嗆「太離譜了！」行政院長卓榮泰回應，已在研擬新的協助方案，照顧真正需要的青年族群。

「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年7/31到期。王世堅指出，新青安貸款至今已核貸13萬6500戶，金額高達1兆565億元，但漏洞百出。他舉例說，現在只要把名下房屋先過戶給家人，就能「假裝首購」申請貸款，他批這樣的制度讓真正需要幫助的年輕人被排擠。

王世堅更指出，有超過3000戶申請人年收超過400萬元，「這些人也能拿補助，實在太誇張！」他質疑政府說是幫年輕人買房，結果是幫建商炒房。」而明年7月新青安將到期，「到底要延長，還是就此打住？」

行政院長卓榮泰回應，新青安去年已調整為「一生一次」，貸前必須嚴審、貸後必須管理，並須符合自用住宅條件。他表示，政府會秉持居住正義原則，研擬新的協助方案，讓政策更能照顧真正需要的青年族群。

王世堅則回應，「這才是我想聽的答案」，強調政府應把資源用在刀口上，「不要讓年收四百萬的人跟年輕人搶補助，應該幫真正需要的首購族買得起第一間房。」

