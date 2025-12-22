50歲陳仙梅認了砸6位數「修修臉」 驚吐容貌焦慮原因！「媽媽」竟比她小3歲

陳仙梅為演出8點檔，特地去做醫美保養。董孟航攝

50歲的陳仙梅在民視《豆腐媽媽》中降齡演出，劇中媽媽潘奕如還小她3歲，坦言一開始「媽媽」叫不出口，為培養「母女情」，先透過傳訊息叫對方媽媽。陳仙梅也坦言因角色有「容貌焦慮」，因此至少花了10萬元做醫美。

陳仙梅身穿薄紗裝出席《豆腐媽媽》首映，黑Bra火辣若隱若現。她說自己私底下滿懶的，幾乎沒做什麼保養，也從沒打過電波、音波，「到我這個年紀，不要說藝人朋友了，圈外朋友多少都有打過。」這次為角色也去嘗試，笑說：「能做就盡力去做。」

藍葦華不看酸民評論 陳仙梅：要學你！

藍葦華不會特地去看酸民留言。董孟航攝

還沒開播，陳仙梅就已經看到一些酸民評論，有時也會走心。演她老公的金鐘視帝藍葦華則老神在在，笑說自己抗壓性比較強，也不會特別去看網友評論，陳仙梅直呼：「我要學你。」



