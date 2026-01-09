50歲陸男「愛乾淨」 竟罹罕見癌症 醫曝正確做法

大陸一名50歲周姓男子有一個習慣，那就是每天一定都要挖耳朵，就算偶爾把耳朵挖破皮也不在意，就這樣持續了10年左右，結果耳朵開始出現疼痛、流膿、出血等情況，就醫檢查才發現罹患罕見的「外耳道鱗狀細胞癌」；醫師提醒，不論用何種工具挖耳朵，都會造成耳朵受到傷害，且耳垢（耳屎）可以保護外耳道，除非聽力下降或疼痛發癢，否則都不需特別清除。

綜合陸媒報導，50歲周男在過去10年裡，每天都一定要挖耳朵，就算偶爾把耳朵挖破皮、出血都絲毫不在意，結果近日左耳出現異常疼痛，偶爾還會流膿、流血，讓他感覺情況不對勁，就醫檢查後才發現罹患非常罕見的「外耳道鱗狀細胞癌」。

醫師指出，日本岡山大學曾針對此癌症進行研究，結果發現不少罹患外耳道鱗狀細胞癌的人，都會有每天挖耳朵、使用硬物挖耳朵等行為，雖然目前還不能直接畫上等號，但統計數據顯示，長期的物理刺激會導致細小發炎，細胞在修復過程中產生病變，與癌症發生的機率為正相關。

衛福部台中醫院曾解釋，耳垢是一種保護耳朵的天然物質，能夠防止灰塵、細菌和其他微小顆粒進入耳道，當人類咀嚼或移動下巴時，耳垢會逐漸被推向耳道口，最後自然脫落，因此不需特別清理。

台中醫院提醒，若感到耳朵有異物感或是聽力下降，真的有清潔耳朵的需求，應優先向耳鼻喉科醫師尋求協助，或者使用溫和的耳道清潔劑、溫水沖洗，但最好避免使用包含棉花棒在內的工具挖耳朵，否則可能將耳垢越推越裡面，或是對耳道、鼓膜造成傷害。

