50籃毒蛋流入新莊區這2業者！衛生局急追

▲文雅畜牧場1萬顆問題雞蛋已流入新北市。（圖／彰化縣政府提供，2025.11.18）

[NOWnews今日新聞] 彰化文雅畜牧場被檢出芬普尼毒蛋後，彰化縣衛生局公布有1萬顆銷至新北市。對此，新北市衛生局今（19）日公布問題蛋的流向，指出有50籃雞蛋分別販售給新莊區的六吉行及一名陳姓業者。衛生局強調，為維護消費者權益，已要求這2家蛋行主動提供退換貨服務。

流入新北市的1萬顆問題雞蛋目前僅追回並銷毀5400顆，仍有約4600顆流入市面，衛生局今指出，文雅畜牧場50籃雞蛋，發售到新北市2家蛋行，分別為六吉行（新莊區中港路615巷10號）及陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號），2業者再販售給下游早餐店、雜糧行及一般消費者。

衛生局強調，為維護消費者權益，已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

