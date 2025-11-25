50米馬路有15個水溝蓋 高市府：3個月內改善

車輛經過車身晃動劇烈，不管是汽車或是摩托車，行駛在這條路上都很難避開水溝蓋，因為這條路有一段路面密集出現水溝蓋在路中央，短短50公尺就有15個，甚至水溝蓋已經下陷出現高低差。

當地居民何女士表示，「坑洞很多，水溝蓋很多，所以說路況很差，騎起來很會上下震動。」

高雄市民指出，「滿久的，從我們公司來這裡之後那個路就這樣了，加減會影響輪胎呀，因為它道路落差算有點大。」

當地居民說，這條路靠近高速公路又能進入社區，道路雖窄車流量卻不小，只要會車就很難不輾過水溝蓋，也看過好幾次騎士騎過水溝蓋打滑摔車。只是上個月民代邀集市府水利局會勘，卻被回覆要先等工務局鋪完柏油再處理，質疑2個單位互推責任。

廣告 廣告

民進黨高市議員張勝富說道，「開車像是在坐雲霄飛車，這就百姓都有在反映，反映的時候叫你們來會勘，一局說我來等那一局，我就要等你們怎麼樣的。」

高市副市長林欽榮回應，「限期在至少不要超過3個月就把它處理掉，因為這樣子跑很危險。」

民眾反映，路況差的情況持續多年，也曾反映過希望改善卻被回覆經費不足。市府回應，這路段人員進出多，將請相關單位協調處理，預計3個月內改善。

更多公視新聞網報導

高雄遊覽車撞涵洞車頂前半全毀 已知1死14傷

衛武營彩繪壁畫疑遭破壞 市府：已備案將盡速修復

500米巷子 路中央鋪設近180個水溝蓋

