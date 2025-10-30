50至64歲患慢性疾病者 感染流感或新冠重症高風險族群

秋冬傳染病高峰期來臨，衛生福利部豐原醫院第二波公費流感與新冠疫苗接種服務。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

秋冬傳染病高峰期來臨，衛生福利部豐原醫院11/1日起，第二波公費流感與新冠疫苗接種服務。預防醫學中心主任葉信甫三十日指出，50至64歲患有慢性疾病者，屬於感染流感或新冠之重症的高風險族群，常見如糖尿病、心臟病、慢性肺病、慢性腎臟病及免疫功能低下等疾病，增加感染後出現併發症，甚至死亡的機率。

葉信甫主任指出，接種疫苗是最有效的預防措施，降低感染後發生嚴重併發症的機率，建議患者應於病情穩定時接種，於回診時，醫師評估接種時機，確保安全與效果。

豐原醫院院長李永恒呼籲，若無其他共病或特殊併發症的健康民眾，採取「左流右新」方式，完成流感與新冠疫苗接種，便利，也能提供更全面的保護，建立足夠免疫力。