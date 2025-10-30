50至64歲患慢性疾病者 感染流感或新冠重症高風險族群
記者徐義雄／台中報導
秋冬傳染病高峰期來臨，衛生福利部豐原醫院11/1日起，第二波公費流感與新冠疫苗接種服務。預防醫學中心主任葉信甫三十日指出，50至64歲患有慢性疾病者，屬於感染流感或新冠之重症的高風險族群，常見如糖尿病、心臟病、慢性肺病、慢性腎臟病及免疫功能低下等疾病，增加感染後出現併發症，甚至死亡的機率。
葉信甫主任指出，接種疫苗是最有效的預防措施，降低感染後發生嚴重併發症的機率，建議患者應於病情穩定時接種，於回診時，醫師評估接種時機，確保安全與效果。
豐原醫院院長李永恒呼籲，若無其他共病或特殊併發症的健康民眾，採取「左流右新」方式，完成流感與新冠疫苗接種，便利，也能提供更全面的保護，建立足夠免疫力。
其他人也在看
民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展
（中央社記者李宗憲曼谷30日專電）泰國民團今天赴美國大使館抗議，擔憂日前與美方簽署的稀土合作備忘錄將對環境造成傷害，且泰國可能成為美中奪取稀土的戰場，呼籲取消合作備忘錄。泰國政府表示，文件不具法律約束力，目的是技術轉移、供應鏈發展、增進關係。中央社 ・ 13 小時前
員工托嬰中心聲聲催 屏東縣府：規畫設於勝利國小
鼓勵生育應多管齊下，台北、桃園、高雄等市政府均設有員工子女托嬰中心，屏東縣府目前仍未設置，縣議員梁育慈今（30）日在議會質詢時，建請屏東縣府研議設置員工子女托嬰中心等設施，作為推動育兒友善職場的領頭羊。社會處長劉美淑表示，縣府規畫在勝利國小設員工托嬰中心。自由時報 ・ 10 小時前
補冬季節到 雲林中藥公會提醒這幾點
11月7日立冬，進入國人補冬季節，雲林縣中藥公會理事長劉錦生提醒，民眾補冬要注意個人體質，使用中藥材要到合格的中藥商開設的中藥房購買，不要買來源不明的藥材，才能吃得安心又補身。雲林中藥公會與雲林縣書香關懷協會11月2日將在土庫六房媽紅壇舉辦「2025全國藥膳嘉年華」，現場有縣內20家中藥行設攤，提供自由時報 ・ 11 小時前
全國中正盃籃球賽苗栗開打 225隊、4千名選手熱血開戰
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】114年全國中正盃大學暨中學籃球賽在苗栗開打，共有225隊4千多位選手參賽互傳媒 ・ 14 小時前
非洲豬瘟料敵從寬？爆昔「特定國家返台免檢疫」 網炸鍋
非洲豬瘟各界關注。農業部防檢署28日表示須料敵從寬，但藥師林士峰質疑無正常準則可遵循，只是無限上綱甩鍋，3+11的時候有料敵從寬嗎？衛福部則宣稱將加強邊境管理，未來不論是否來自疫區都將同等查核。但不少網友質疑，從特定國家抵台不用檢疫，原來破口在中央政府？中時新聞網 ・ 10 小時前
政策分歧路線多 荷蘭籌組新內閣長路漫漫
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾30日專電）荷蘭國會大選結果尚未出爐，然而極右派自由黨（PVV）與中間派民六六黨（D66）成為國會兩大黨已是定局。雖然不確定由誰領導籌組聯合政府，但各政黨路線不同，過程勢必波折，恐無法如部分人所願，在耶誕節前夕完成組閣。中央社 ・ 10 小時前
羅浮宮竊盜案再逮5嫌 估值逾1億美元贓物未尋獲
日前法國警方稱逮捕了涉及羅浮宮珠寶竊案的兩名嫌犯，其中1人是在戴高樂機場準備離境時被捕，而在29日又有重大進展，再逮捕5名嫌犯。公視新聞網 ・ 9 小時前
葉騰有望成荷蘭最年輕總理 中間路線面臨右派挑戰
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾30日專電）荷蘭國會大選開票仍在進行，葉騰領導的民六六黨（D66）以些微幅度領先對手自由黨（PVV），他更被看好可望成為荷蘭史上最年輕的總理。然而極右派陣營依舊強大，葉騰即便出任總理，未來勢必仍受到牽制。中央社 ・ 2 小時前
金門航空站夜間空難防救演習（2） (圖)
金門航空站30日晚間舉行「機場內夜間空難災害防救演習」，模擬飛機落地失控起火情境，現場實施消防搶救科目。中央社 ・ 9 小時前
邵雨薇為愛不擇手段 《人浮於愛》路邊上演激情車震
【緯來新聞網】影集《人浮於愛》開播後深受35-55歲女性族群青睞，劇中邵雨薇將與楊祐寧飾演的精神科醫緯來新聞網 ・ 6 小時前
足球》英格蘭聯賽盃八強出爐 利物浦0：3不敵水晶宮
英格蘭聯賽盃29日賽事中，曼城、兵工廠、紐卡索聯先後報捷，與切爾西、水晶宮、富勒姆、布蘭特福德以及卡迪夫城挺進八強名單。中時新聞網 ・ 13 小時前
核能再重啟？ 曾文生：核三自我安檢邀原廠國外專家加入
氣候變遷對策委員會顧問簡又新今（30）在總統府專題演說時，提及台灣核能政策是到該重新思考。對此，台電董事長曾文生今晚出席總統府記者會時表示，核三廠再運轉計畫由於社會度關注，目前正洽原廠及國外專家來台，參與自我安檢工作。中時財經即時 ・ 7 小時前
併三商壽「摸黑交易」？玉山金3點澄清
[NOWnews今日新聞]三商美邦人壽出售案，傳玉山金控搶親成功，不過，玉山金重訊公告時間引爭議，立委更質疑此交易是不是有貓膩？甚至是「摸黑交易」？金管會也責成證交所調查，預計1周內完成。玉山金控今（...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
帳戶被註銷領嘸4000元 南投婦持菜刀鬧銀行
30日下午在南投埔里的一間銀行，傳出糾紛案件。有名婦人聲稱，自己的存款少了4千元，但卻遲遲等不到銀行回覆，當天要去領錢，又被行員拒絕，一氣之下從包包拿出菜刀要理論，警方到場後，先安撫她的情緒，將人帶回警局，經過了解，她的帳戶早就被註銷，除了通知家人到警局，也將依社維法函送。 #南投埔里#銀行#菜刀鬧銀行東森新聞影音 ・ 9 小時前
川習會給幾分？川普：滿分10分我給12分 親曝「這理由」不見金正恩
美國總統川普，今（30）日在南韓釜山，完成了「川習會」之後，立即搭乘空軍一號啟程回國。他在機上會見媒體記者時，媒體問他，為這次的川習會打幾分時，川普說，如果滿分是10分的話，他給這次的川習會，打上12中廣新聞網 ・ 13 小時前
《全明星運動會》被酸全明星睏揍會 藍隊隊長胡宇威曝驚訝反應
范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊的三角婚外情，鬧得沸沸揚揚，由於《全明星運動會》鬧出不少感情糾紛，被網友虧根本是「全明星睏揍會（台語：睡一起）」、「戀愛巴士」。節目第一季藍隊隊長胡宇威，30日出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，對於此事感到驚訝不已，但兩隊因為是競爭關係，王子邱勝翊又是第三季成員，兩人交集甚少。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
刷牙太用力反傷害牙齦 專家提醒：正確潔牙應細緻、持之以恆、用對工具
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「醫生，我每天都很認真刷牙，為什麼還是蛀牙、牙齦發炎？」45歲的劉小姐長期保持餐後刷牙的習慣，甚至為了達到更乾淨的效果，更是用力刷洗牙齒與牙齦，但口腔問題依舊頻繁，讓她百思不得其解。 近日前往新竹臺大分院牙科部莊雅淳醫師門診就醫，在接受專業評估與衛教後才發現，關鍵問題原來是錯誤的刷牙方式。經過調整清潔方式與改善力道後，劉小姐的牙齦發炎明顯改善，蛀牙情形也大幅減少，恢復健康的口腔狀態與自信笑容。 刷牙不是愈用力愈好 刷毛應斜向、力道輕柔 莊雅淳醫師表示，刷牙並非越用力越好，應以細緻、全面且持之以恆為原則，並搭配適當的清潔工具與方式，才能有效去除牙菌斑、維持口腔健康。門診中常見民眾因刷牙方式錯誤，尤其是特定區域清潔不全或用力過猛，反而導致牙周病與蛀牙問題反覆發生。建議將刷毛斜向牙齦溝，輕柔來回刷，每日維持良好清潔習慣。部分智慧型電動牙刷具壓力感測與APP回饋功能，可協助掌握刷牙力道與時間。 醫建議：刷牙工具分三種 適當工具正確方式是維持健康關鍵 而正確的清潔方式與合適的清潔工具選擇，是維持口腔健康的關鍵因素。莊雅淳醫師解釋，主要工具類型分為： （1）牙刷：清潔健康醫療網 ・ 9 小時前
反制川普 普丁再秀核武 號稱「海燕」試射成功、射程無限 傳達俄烏戰「不低頭」訊息
面對美國總統川普在俄烏戰爭上強硬的態度與言辭，俄羅斯總統普丁選擇展示核武實力回應。10月29日，普丁在莫斯科一間醫院與俄烏戰爭傷兵會面時宣布，可搭載核彈頭的「海神超級魚雷」（Poseidon）與使用核動力系統、號稱「射程無限」的巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）試射成功。 「海神超級魚雷」兼具無人載具與魚雷的特性，長約20公尺、直徑1.8公尺、重約100公噸。雖然細節不多，但2018年公開的模擬動畫可略窺其外型與運作方式。據稱「海神」難以攔截，可藉由引發「放射性海嘯」摧毀沿岸地區。分析指出，其射程可達1萬公里、航速每小時約185公里，足以攻擊世界任何大陸目標。普丁宣稱，目前全球沒有任何武器能與之匹敵。 「海燕」則屬實驗性武器，2018年首次亮相，主打「射程無限」概念。俄方10月21日試射時 飛行距離達1萬4千公里，並展示了規避飛彈防禦系統的能力。普丁強調，「海燕」是全球獨一無二的武器，其搭載的核動力裝置，輸出功率與潛艦核反應爐相當，但體積縮小一千倍，且可在幾分鐘、甚至幾秒內啟動。 針對「海燕」試射，川普回應指出，普丁應該「結束烏克蘭戰爭，而不是測試核動力飛彈」。分析人士認為，在北約加強援助烏克蘭、美國可能提供「戰斧」巡弋飛彈之際，普丁藉由展示核武研發成果，向國內外傳遞明確訊息，俄羅斯不會在烏克蘭戰爭上向西方低頭，同時穩定軍心與民心。Yahoo奇摩（國際通） ・ 13 小時前
鹿兒島指宿市訪問宜市 再續情誼
日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會組團，由指宿市長打越明司（UCHIKOSHIAKASHI）與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURAKATSUNOBU)等人一同訪台。於昨（三十）日上午參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。宜蘭市長陳美玲透過此次再續前緣的交流機會，行銷宜蘭市內的觀光、文化及特產，歡迎日本民眾來探訪美麗的宜蘭市，盼能促進宜蘭各產業發展。宜蘭市公所人員列隊迎賓，歡迎台日友好交流。指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的該市市長打越明司（UCHIKOSHIAKASHI）率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURAKATSUNOBU)等人一同訪台。隨行還有指宿市公所承辦人員鐘撞，首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流雙方的溫泉 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
川習會未提台灣！ 外交部：台美有密切溝通管道
美國總統川普和對岸領導人習近平，睽違六年相見，但卻未提到台灣。對此，外交部強調，持續密切關注，美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通。同時間外交部長林佳龍，則是在立法院備詢時，加大抗中力道。 #川習會#未提台灣#川普#習近平#睽違六年相見東森新聞影音 ・ 10 小時前