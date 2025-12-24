50萬人擠爆台中跨年！蕭敬騰、動力火車水湳炸場 交通疏運一次看

台中市交通局提供台中跨年必備交通指南，搭捷運至「市政府站」1號出口，再依指標搭乘「市府線」接駁車。（台中市政府提供）

全台樂迷引頸期盼的「2026台中最強跨年夜」，將於12月31日晚間6時在水湳中央公園震撼登場！今年台中市政府大手筆邀集蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等重量級天團輪番炸場，預計將湧入50萬人潮。交通局祭出免費接駁車、捷運加密班次及「鏡頭君」即時監測三大神助攻，力保交通順暢不打結。

交通局長葉昭甫表示，去年跨年晚會狂吸近49萬人次，疏運效率倍受好評，今年服務再升級。市府特別規劃「市府線」與「松竹線」兩條免費接駁路線，從下午5時30分起發車，回程最晚至凌晨1時30分，強調「坐滿即開」，讓粉絲追星無後顧之憂。

針對外縣市遊客，交通局貼心提供轉乘指南：高鐵客可轉捷運至「市政府站」搭接駁車；台鐵族則在「松竹站」轉乘。此外，捷運綠線跨年當晚將「不斷電」延長營運至凌晨2時，晚間7時後班距加密至6.5分鐘。

台中市交通局提供台中跨年必備交通指南。（台中市政府提供）

若想避開車潮，交通局建議民眾搭捷運至文華高中站或文心櫻花站，沿甘肅路行人專用道步行即可抵達。現場更設有9條延收班次的公車路線及計程車乘車區。民眾可利用「台中跨年即時交通」網站，透過「鏡頭君」即時掌握路況與停車位，輕鬆迎接2026。

