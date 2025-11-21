50萬張機票取消！中國人照樣飛日本 大讚：入境相當順利

大陸中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗針對台海問題發言時，表示若台海發生衝突日本自衛隊可行使「集體自衛權」，發言一出引起中國抗議，挑起中日兩國的緊張情緒，中國更直接建議民眾避免赴日，近日傳出有近50萬張赴日機票遭到取消，不過對比中國官方強硬的態度，不少中國網友還是照常出國計畫，表示「現實生活根本沒什麼影響」。

中國網友不甩禁令飛日本。（示意圖／取自pixabay）

中日關係持續緊張，中國呼籲公民暫時避免前往日本，更傳出有近50萬張從中國到日本的機票遭到取消，其中包括「強制取消」，網路上出現中國網友轉貼航空公司的消息指出，自己的機票因為「公共安全」原因遭到取消，而非民眾自行申請退票。

不過，實際查詢中國人常用的社群小紅書，仍看到不少中國網友分享自己出國的心得，有人分享，自己按照原訂計畫到日本旅遊，入境時相當順利，還說到當地時遇到大爺大媽旅遊團，直言「現實生活根本沒啥影響。」也有人擔心，現在的狀況入境日本會不會被問什麼，有中國網友就回報：「前面有人被問『最近不是不建議去日本嗎？』但只是站在旁邊的工作人員閒聊說的，隨口一問。」

中國網友照常去日本。（圖／取自小紅書）

中國網友照常去日本。（圖／取自小紅書）

