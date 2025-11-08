50萬玩3個月「中國還韓國」 曝3原因被網大讚！
生活中心／饒婉馨報導
台灣人喜愛出國旅遊，最常選擇飛日本、韓國。近日有網友在PTT發文詢問「如果準備50萬元出國玩3個月，中國大陸跟南韓哪一個玩的比較爽」貼文曝光後，網友幾乎都一面倒選擇中國，並提到3大原因；有另一派網友認為韓國美食更安心。
近日有網友在PTT詢問：如果拿50萬出國玩3個月，要選中國還是韓國。（示意圖／民視新聞）
原PO在網路論壇以「韓國好玩還是中國」當標題發文，而他的前提為「如果準備50萬元出國玩3個月」，並且坦言要以「要看大景、深度旅遊、吃美食及方便」為主。對此，大多數網友表示中國是優先選擇，並指出三大重點：語言相通、風景區很多、物價便宜。其他網友認為，韓國可以挑時節去玩，但如果要待3個月，不僅能去的地方少還很無聊，還點出「韓國三天就膩了耶」、「韓國吃的都一樣，待不住三個月」、「韓國三個月太久，是每個離島都要去嗎？面積才台灣幾倍大」。
多數網友選擇中國，但也有另一派網友覺得韓國吃的比較安心。（圖／翻攝自PTT）
多數人都認為，「3個月去中國繞一圈不錯」、「中國完全屌打，中國太大了每個省都有可玩性，可以去N次」、「中國大景無敵又便宜，美食多，別在乎安心了」、「絕對中國，三個月，你可以去市場買來自己煮，也可以去山姆（沃爾瑪旗下品牌超市）買，風景文化大勝韓國」、「50萬三個月去中國可以當老佛爺了」。有一位網友直接舉自己身邊的例子，「避開連假人潮，那邊消費低景區又多，50萬你省一點能玩半年，我家鄰居剛玩半年回來中間還有帶爸媽玩快兩個月」；少部分網友則認為「平心而論，你覺得中國食物吃的安心」、「至少韓國美食吃的比較安心」、「韓國，因為中國人口音聽得很煩很吵」。
原文出處：50萬出國3個月「中國還是韓國」 留言一面倒曝3原因被酸：吃的安心？
