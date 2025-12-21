50萬網友熱議為何咖啡店「難賺卻越開越多」 老闆真心話大公開

網友好奇為何咖啡店無法賺太多錢，仍有不少人投入開店，老闆們說出真心話。（示意圖，pixabay）

對於許多早起或通勤的上班族來說，清晨要是沒來上一杯咖啡，靈魂簡直像是沒醒過來，這也難怪大街小巷的咖啡店越開越多，密度高到驚人。最近有網友在社群平台發問，既然經營咖啡店這麼辛苦且獲利有限，為何大家還是爭先恐後地投入這個紅海市場。

什麼是「害人破產四套件」？

這篇貼文在Threads上引發50萬人次瘋傳，面對原PO質疑既然開咖啡店店這麼難賺，為什麼還有這麼多人瘋開咖啡店，不少網友在留言區吐槽勸退，並分享身邊的慘痛案例，「想害一個人就鼓勵他去開咖啡廳」「朋友花400萬開了一間座位5個的咖啡店，我認真搞不懂」「咖啡本身好賺，但是開店的成本跟裝潢，加上很多點咖啡的都是久坐的，要賺真的很難」，甚至把咖啡列為破產套裝的首位，直言「破產四件套：烘培奶茶咖啡漢堡」，感嘆大家都以為自己是天選之人，開了才知道現實比夢想骨感。

開咖啡店有利潤嗎？

儘管唱衰聲不斷，仍有內行人指出咖啡產業的高毛利優勢，「了解一下咖啡豆，一些低等級的成本低到讓你掉下巴」「咖啡以前是飲料界的黑金，雖然現在開的太多，但利潤還是很不錯」「門檻低，超高毛利」，支持者分析雖然店租和人力成本節節攀升，但只要懂得挑選原物料，掌握低成本的咖啡豆來源，獲利空間其實相當驚人。

咖啡店老闆真心話

最有趣的莫過於老闆們的真心告白，他們坦承賺大錢並非初衷。對這群正在經營的老闆來說，與其說在做生意，不如說是在經營生活，心態顯得十分佛系。有人則是單純想擁有一間溫馨的小店、過著剛剛好的生活就夠了，即便只是剛好糊口，那種自我實現的成就感也難以取代，並強調「要的是輕鬆生活，活的剛剛好就好，而不是為了變成有錢人」，就算人生重來一次，他們還是會選擇擁抱這份夢想。

