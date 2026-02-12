50萬訂閱「我是Mana」宣布懷孕 老公反應曝光

定居台灣的日本YouTuber「我是Mana」宣布懷孕。（圖／我是Mana臉書）





擁有50萬訂閱的日籍YouTuber「我是Mana」，從2018年起在高雄定居，透過影片創作分享自己在台灣的生活點滴，並在2025年與台灣老公Ian結婚，她在昨（11日）上架的影片公布了自己懷孕的喜訊，也記錄下了老公知道她懷孕時的真實反應。

Mana表示，因為發現生理期沒有正常出現，心中就大概有底了，但是又不想馬上與老公分享這件事，想要給老公驚喜，所以偷偷去藥局買驗孕棒，趁老公還在睡覺的時候，在洗手間裡完成驗孕，當看到2條線時，才發現「人真的嚇到的時候，會完全說不出話來」。

Mana為了要製造驚喜，就用要求老公去拿早餐，再把驗孕棒放在放在老公以前送給她的禮物盒子裡，回來之後就告訴他，「我有聖誕禮物要送給你」。老公一開始還不明究理，一看到盒子裡2條線的驗孕棒，當場喜極而泣，用抱Mana說，「我要更努力才行」。

當天夫妻2人就去了醫院檢查，超音波檢查的結果顯示，因為還是初期的胚胎，只有0.5公分大，但位置很好、很健康，還要等2週之後進行一系列的檢查，才會達到媽媽手冊。

Mana也說，儘管只有胚胎只有0.5公分大，但是她的身體已經發生了很大的變化，現在很容易想吐，因為現在還沒拿到好孕徽章，所以每當站著搭捷運時，就經常頭暈目眩冒冷汗。

Mana最後也喊話粉絲，其他像是嬰幼兒產品資訊，以及日本沒有的坐月子文化，也希望粉絲們能夠多多與她分享，透過經驗交流跟著大家一起成長。



