50萬變17萬 杭州小區車位「打骨折」 業主：還好當年沒買
杭州次新房的車位經歷了一番跌價，即便是當年的「萬人搖」紅盤也無法倖免，例如申花天玨華庭的車位從50萬元（人民幣，下同，約7萬美元）腰斬到17萬至25萬元，簡直「打到骨折」，讓許多業主感嘆「還好當年沒買」。
潮新聞報導，2021年開盤的天玨華庭，每一次搖號都堪稱是一場社保大戰，最後一次推盤就連E類人才都需要5個月社保才能入圍，成為熱門紅盤之一。前不久，天玨華庭的業主們收到了小區車位促銷的信息，開發商把車位打包出售給第三方公司，現在委託物業進行銷售。根據位置不同，車位售價17萬至25萬元不等，相比新盤銷售時一個50萬元的價格，已經腰斬。
業主楊樺（化名）家裡有兩輛車，雖然有停車需求，但當時車位售價是50萬元，兩個90萬元，要花近百萬元買車位，讓她有點猶豫。隨後，她問了房產行業的朋友，朋友建議她先不買，她決定按兵不動，現在看到車位價格崩跌，她說：「還好當時沒有聽我老公的話買50萬元的車位，不然現在虧大了。」
即便如此，楊樺還是不準備買車位。她目前每天停在小區裡的訪客車位，收費標準是每天最高20元，一個月也只要600元左右。而鄰居們出租的車位，月租金約600至700元，相較於花幾十萬元買車位，就顯得更划算了。「我算了算，租一個車位還不如直接按照訪客計費，性價比最高。」
跟楊樺一樣等到了車位降價的，還有紫璋台的業主石冬（化名），小區車位從28萬元降到現在最低8萬多元。石冬回憶，當初房子交付的時候，開發商在現場搞活動賣車位，場面非常熱鬧，「當時像搶一樣，還有人買了兩個。」
到了今年，紫璋台車位開始促銷，電梯口附近的標準車位售價9.5萬元，差的位置只要8萬多元，另外加寬車位10.5萬元，子母車位15萬元。對於花28萬元購買的業主來說，手裡的車位已經虧掉一半多。
寧圍某樓盤業主吐槽說：自家小區還沒交付，原價30多萬元的車位就降了十幾萬元，等交付後，直接跌到9萬元，只剩零頭還沒人買。
拍賣市場上更是慘烈。前不久，曾經中籤率低至3%的紅盤檀映里，有63個地下車位打包上架資產拍賣，起拍價1575萬元，平均一個車位25萬元。相比開盤時期47萬元的價格，相當於打了五折，但還是遭遇流拍。
報導指出，這些斷崖式降價的車位，大部分是開發商留給自己的利潤彩蛋。不少樓盤的車位定價，都按照樓盤均價的10.5倍封頂價銷售，一個動輒四、五十萬元，甚至比寶馬、奧迪等高端車還貴。
而當樓盤交付後，車位的價值就完全由市場供需來決定了。次新房小區的車位配比通常很充足，不少小區挖了地下兩層車庫。而實際居住的業主也不是所有人都有停車需求，尤其一些投資客聚集的紅盤或遠郊剛需盤，車位需求就更少了。而需求寡淡的情況下，小區車位的租金也處於低位。像楊樺、石冬這樣堅定的「等等黨」，也嘗到了行情帶來的「省錢紅利」。
