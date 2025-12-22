50萬重機過彎慘摔！網見10秒撇尾影片 反應超兩極

騎士連人帶車噴飛慘摔。（圖／翻攝自Threads @racing.physician112）





怎麼摔的？一名重機騎士日前騎乘要價近50萬元的仿賽跑車川崎ZX-4RR，卻因不明原因在一處彎道失控，導致人車噴飛慘摔，影片曝光後，掀起網友兩極熱議。

原Po在Threads曬出後方行車紀錄器影片，只見原Po在內線車道正常左轉時，機車突然失控後往右撇，原Po連人帶車摔向外線邊坡，原Po身體雖沒有大礙，但愛車損傷不輕，車頭、車側車殼，與油箱罩都有大面積刮痕、裂開與斷裂，甚至裝在握把中央的手機架也受損，維修費讓人心痛。

原Po也感歎，「29歲到底有幾關要過？感謝台灣爛路貢獻擊落+1還好人沒事，上次的傷也沒事」。不過Threads文曝光後，掀起網友對道路品質與原Po操駕技術的兩極討論。

有網友質疑「你當下對車子做什操作，才是問題吧」、「要是真的爛，為何只有你噴出去」。不過也有人點出，「路不平+避震回彈不及，賽道跟山道避震調整不一樣」、「越野車，才能符合台灣道路設計」、「台灣路真的很破爛，光是路面的坑都能把車弄壞」、「你最大的問題就是你騎川崎不是KTM」。

