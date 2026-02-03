50警力集合板橋鬧區演練 「空拍機加口袋戰術」太逼真民眾看傻

海山警分局3日下午舉辦防搶演練，出動50警力和空拍機，逼真程度讓民眾看傻眼。（圖／翻攝畫面）

年節將至，新北市海山分局3日下午與轄區板信商業銀行埔墘分行舉行「115年聯合攔截圍捕實警演練」，地點選在號稱銀行一條街中山路，全程運用路口監視器、空拍機等科技設備，掌握歹徒逃逸路線，精準指揮、調度警力，以口袋戰術將歹徒困於封閉場域，並實施心戰喊話，最終棄械投降，還因演練太逼真，讓民眾看傻眼。

過程中，歹徒衝進銀行開槍，太過逼真，員警攔查時聲音宏亮，動作確實，讓現場、路過民眾以為發生銀行搶案，警方大動作發動攔截圍捕，幸好警方在案發現場有放置告示牌與「演練車輛」字樣，民眾才知是警方進行演練。

海山分局分局長林國民表示，另年關將近，金融機構現金流動頻繁，民眾與銀行易成為歹徒下手目標，民眾如有提領大量現金，可撥打110或請求銀行向轄區派出所協助護鈔，確保安全。

