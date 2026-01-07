50隻羊闖超市顧客驚跳上輸送帶！牠們留超多XX

國際中心／曾詠晞報導

德國巴伐利亞的一間超市，於前天（5日）發生一起罕見的動物闖入事件。在正常營業時段，多達50隻綿羊突然「成群結隊闖入店內」，在商品貨架前擠成一團，更在收銀台間閒逛，讓超市內陷入一陣混亂。這場「羊群突襲」讓店內顧客驚慌失措，甚至有民眾爬上收銀台的輸送帶躲避羊群，相關畫面在網路曝光後，引起世界各地的熱烈討論。





德國超商被綿羊群闖入，留下一地混亂，民眾驚嚇跳上收銀台，但所幸無人受傷。（圖／翻攝Youtube頻道《osthessen-news.de》）

這起荒謬又震驚的事件發生在德國巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）的一間Penny超市。根據現場目擊者拍攝到的畫面可見，大批綿羊像是背後有牧羊犬驅趕般，迅速且排列整齊的進入超市，狹窄的收銀台走道瞬間被擠滿。

面對這批不速之客，店內顧客與店員顯得措手不及，為了避開羊群的推擠與衝撞，現場甚至有人緊急跳上收銀台的輸送帶躲避的荒謬景象。據了解，這群綿羊在店內停留約20分鐘，期間造成部分商品破損，隨後才自行陸續逃離，現場留下了大量羊糞與凌亂的走道，超市也因此被迫暫時封閉部分區域進行清理。

50隻綿羊闖入德國Penny超商。（圖／翻攝Youtube頻道《osthessen-news.de》）

針對這起突發意外，羊群的飼主、牧羊人迪特・米希勒（Dieter Michler）隨後出面向媒體解釋，確認這批綿羊為他所飼養，並推測羊群應該是在放牧過程中不慎走散，但對於羊群為何會被超市吸引並集體闖入，他目前仍不得而知。

綿羊闖入超商20分鐘後隨即離開，現場商品毀損，留下大量羊糞，無人員傷亡。（圖／翻攝Youtube頻道《osthessen-news.de》）

超市發言人則對外表示，店內已完成全面清潔，並且經過食品安全檢查，確保超商安全無虞。出乎意料的是，超市明確表示不會向牧羊人提出任何財產損失賠償，讓這起荒謬的風波溫馨落幕。

