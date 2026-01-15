50 坪中古屋翻新輕為輕美式居所，機能餐廚化身生活核心

編輯 陳思靜｜圖片提供 碩果室內裝修設計

小編帶你看好宅

50 坪的中古屋，原先面臨長型空間採光不足的挑戰，設計師透過精準的格局重整，將「烘焙需求」與「極致收納」完美融合，讓餐廚空間華麗變身為家中最美的端景。



針對長型空間的採光難點，設計師首要任務便是拆解隔閡，讓客、餐、廚三大公領域開放相鄰。整體空間以溫柔的藕色系與輕美式風為基調，從玄關具儀式感的線板門片與拱門穿鞋椅開始，引導視線進入開闊的居家核心。客廳電視牆則透過對稱線板與大理石紋，整合了通往私領域的推拉門，不僅形塑視覺層次，更達到分享光線的目的。



為了滿足屋主對烘焙的熱愛與大量收納的需求，設計師將餐廚空間最大化。開放式廚房結合了寬闊的中島與餐桌，軸線串聯不僅擴展了作業檯面，更為麵粉揉捏、甜點裝飾提供了餘裕的展演空間。壁面巧妙融入造型壁龕，將常用的烘焙小電器與收藏品化為視覺展示；廚房防濺玻璃與門扇則結合了大理石紋板材，與線性造型燈具相映成趣。也讓廚房在夜晚成為家中最迷人的端景。這裡不再只是備餐空間，而是一處能長時間停留、交流與創作的生活核心。

小編的最愛

輕美式優雅也延伸至主臥室，設計師重複運用公領域的拱門語彙與精緻線板，並在壁面貼附質感壁紙，將龐大的收納櫃體隱藏於美學設計之中。

碩果室內裝修設計有限公司／翁若榕

地址：台北市萬華區柳州街17號1樓

電話：02-23312727

Email：guo.interior@gmail.com

網站：http://guointerior.com/

